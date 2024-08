Polonia accuse uomo rilasciato

In Polonia, un nazionalizzato russo-spagnolo di nome Pavel R., anche noto come Pablo G., è accusato di spionaggio. Faceva parte dello scambio di prigionieri recente tra Russia e l'Occidente. L'ufficio del procuratore polacco ha annunciato che ulteriori indagini si concentrano su un numero non specificato di presunti complici, compresa una donna identificata come Magdalena Ch. La donna, apparentemente l'ex partner di R., ha rifiutato di commentare le indagini.

Pavel R., meglio conosciuto come Pablo G., è stato arrestato nella città polacca di Przemysl, vicino al confine ucraino, il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Fingendosi un giornalista spagnolo freelance, ha contribuito a reportage per i media spagnoli. È stato detenuto in Polonia fino a quando non è stato scambiato con prigionieri russi l'1 agosto.

L'ufficio del procuratore ha annunciato che un procuratore a Lublin ha presentato accuse al tribunale distrettuale di Przemysl l'9 agosto. Non hanno rivelato il cognome dell'imputato a causa delle normative polacche sulla protezione dei dati, ma era chiaro che l'accusato fosse l'agente del GRU presunto R. R. è accusato di un reato legato allo spionaggio, punibile con tre a 15 anni di prigione. Non era chiaro se il processo si sarebbe svolto in absentia.

La dichiarazione ha affermato che l'imputato è sospettato di aver fornito all'intelligence militare russa informazioni da Przemysl, Varsavia e altri luoghi che potevano nuocere alla Repubblica di Polonia, anche membro della NATO, dal aprile 2016 al febbraio 2022. Le sue attività includevano anche la diffusione di disinformazione e la condotta di ricognizione operativa.

L'uomo identificato come Pavel R., o Pablo G., è l'imputato principale nel caso di spionaggio. Durante il suo soggiorno in Polonia, avrebbe fornito informazioni sensibili all'intelligence militare russa.

Leggi anche: