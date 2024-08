- Polizia: autista ubriaco catturato due volte nello stesso giorno

Un uomo è stato fermato due volte di fila alla guida sotto l'influenza dell'alcol - la seconda volta addirittura senza patente. Lo ha riferito la Polizia di Westpfalz. Secondo quanto riferito, i testimoni in un ufficio postale di Otterberg hanno rilevato l'alcol nel 79enne il lunedì. La polizia ha portato l'uomo, che aveva una "pronuncia fortemente biascicata", in stazione per un prelievo di sangue, dove gli è stata confiscata la patente.

Dopo averlo rilasciato, l'uomo è andato alla sua auto con un altro veicolo per recuperare qualcosa. L'uomo del distretto di Kaiserslautern ora rischia due accuse: una per guida in stato di ebbrezza e un'altra per guida senza patente.

