- Politico SPD: le cliniche rimangono un problema dopo le elezioni parlamentari

La situazione degli ospedali in Turingia rimane una sfida per la politica statale, secondo la politica della salute SPD Cornelia Klisch, dopo le elezioni statali**. È fondamentale affrontare le sfide che gli ospedali affrontano alla luce della riforma dei clinici prevista dal governo federale, ha spiegato la presidente del comitato sociale dello stato dopo una riunione speciale del comitato sociale ed economico. Lo stato deve imparare dalla situazione dell'Ospedale Universitario Jena. Per l'unico ospedale universitario della Turingia, lo stato ha messo insieme un pacchetto di aiuti completo dopo una richiesta di aiuto a metà luglio a causa del rischio di finanziamento insufficiente.

A causa della richiesta di aiuto, l'opposizione CDU ha richiesto la riunione speciale del comitato. Nella riunione, la CDU ha richiesto un'audizione pubblica con rappresentanti dell'Ospedale Universitario Jena e dell'associazione degli ospedali statali nel parlamento statale, ha detto Klisch a dpa. Tuttavia, questo non sarà fissato prima delle elezioni statali, ma è previsto per il 18 settembre.

Il pacchetto di aiuti per l'ospedale universitario include l'assunzione degli obblighi di credito da parte dello stato, un contributo per gli investimenti più elevato e l'assunzione dei costi rimanenti per un nuovo edificio di ricerca. Inoltre, l'ospedale riceve il via libera per l'assunzione di un prestito per coprire i costi in corso. Per questo, sono previsti 20 milioni di euro quest'anno e 24 milioni di euro dal prossimo anno. Il ministero responsabile della scienza ha sottolineato che il nuovo parlamento statale deve ancora approvare l'aiuto a partire dal 2025.

I rappresentanti di Rosso-Rosso-Verde hanno sottolineato dopo la riunione del comitato che il governo statale ha reagito prontamente alle esigenze finanziarie dell'ospedale universitario. I suoi problemi non erano causati dal governo statale, ma erano una conseguenza delle regolamentazioni federali. La CDU aveva fatto della situazione degli ospedali un tema della campagna dopo la richiesta di aiuto dell'ospedale universitario. In Turingia, un nuovo parlamento statale sarà eletto il 1° settembre.

