Politico regionale pro-Putin trovato morto fuori casa

Vladimir Egorov, deputato alla Duma della città di Tobolsk del partito al governo Russia Unita, avrebbe avuto 46 anni al momento della morte, come riporta il quotidiano russo Kommersant, citando il servizio stampa del Comitato investigativo della regione di Tyumen in Russia.

Sul corpo di Egorov non c'erano "segni esterni di morte criminale", hanno detto gli investigatori a Kommersant. Il comitato "non ha potuto confermare a Kommersant le informazioni sulle circostanze della morte del deputato", poiché sta "ancora conducendo l'autopsia".

I media statali russi TASS hanno riferito giovedì che Egorov "è stato trovato morto a Tobolsk", citando anche il comitato regionale. Il canale Telegram non ufficiale Baza - che ha legami con i servizi di sicurezza russi - ha detto che il corpo di Egorov "è stato scoperto nel cortile della sua casa in via Kedrovaya" mercoledì.

Kommersant e TASS hanno riferito che gli investigatori stanno ancora stabilendo le cause della morte di Egorov, mentre la Duma della città di Tobolsk ha pubblicato un necrologio sulla sua pagina di social media giovedì dicendo che Egorov è morto "a seguito di un incidente".

La Duma ha elogiato Egorov - suo vicepresidente prima della morte - per aver fornito "ampio sostegno ai partecipanti all'Operazione militare speciale e alle famiglie dei militari" che combattono in Ucraina e per aver preso "parte attiva alla vita sociale e politica della città".

Si aggiunge a una lista di russi di spicco morti per suicidio o in incidenti inspiegabili negli ultimi mesi e anni, tra cui diversi uomini d'affari legati alle due maggiori compagnie energetiche russe.

Tra questi c'era Ravil Maganov, presidente della Lukoil, la seconda più grande compagnia russa di petrolio e gas, che in precedenza aveva assunto l'insolita posizione pubblica di parlare contro la guerra della Russia in Ucraina. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, Maganov è morto dopo essere caduto dalla finestra di un ospedale di Mosca.

Il magnate russo delle salsicce, divenuto avvocato, Pavel Antov, un altro membro del partito Russia Unita che nel 2018 si è piazzato in cima alla classifica di Forbes dei 100 funzionari pubblici più ricchi della Russia, è morto in India lo scorso dicembre dopo essere caduto dal terzo piano del suo hotel, secondo la polizia indiana.

Mesi prima della sua morte aveva ribadito il suo sostegno a Putin dopo aver negato di aver postato un messaggio contro la guerra su WhatsApp, dando la colpa a uno "sfortunato malinteso e a un errore tecnico".

A maggio, il viceministro russo della Scienza e dell'Istruzione superiore Pyotr Kucherenko è morto dopo essersi ammalato su un aereo con una delegazione russa di ritorno da un viaggio di lavoro a Cuba. Un giornalista che ha dichiarato di aver parlato con Kucherenko nei mesi precedenti la sua morte ha detto che Kucherenko si era sentito come un ostaggio del governo russo e temeva per la propria sicurezza.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com