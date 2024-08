- Politico del CDP: la collaborazione con BSW sarebbe dannosa

Rappresentante della CDU Dennis Radtke si rifiuta categoricamente di collaborare con l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW). "Qualsiasi partnership con la BSW sarebbe velenosa per la CDU," ha dichiarato all'"Tagesspiegel".

"Qualsiasi collaborazione tra la CDU e la BSW in uno stato federale danneggerebbe la CDU a livello nazionale," ha aggiunto Radtke. Il partito ha il dovere di agire per il bene di Germania e Europa. "Non possiamo formare una coalizione o allearci con i sostenitori di Putin." Non è sicuro che i suoi colleghi in Sassonia e Turingia siano veramente preparati a stringere un'alleanza con la BSW.

Radtke ha definito la possibilità che AfD e BSW si uniscano per ottenere la maggioranza nelle prossime elezioni della Turingia come "un incubo!" Tuttavia, non capisce l'argomento secondo cui la CDU dovrebbe formare una coalizione con la BSW per creare una situazione leggermente meno terrificante.

Per settimane, si sono svolte trattative in Turingia riguardo a una potenziale coalizione con la BSW. Secondo i sondaggi, una maggioranza senza l'AfD o la BSW è irraggiungibile. Poiché nessuno vuole formare una coalizione con l'AfD, classificata come estremista di destra dall'agenzia di protezione costituzionale dello stato, ora l'attenzione è tutta sull'Alleanza di Wagenknecht.

La posizione della CDU contro la collaborazione con la BSW si estende oltre la Sassonia e la Turingia, potenzialmente influenzando il partito a livello nazionale. Le preoccupazioni di Radtke riguardo alla partnership con la BSW includono anche i presunti interessi allineati con Putin.

