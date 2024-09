- Politici dell'AfD armati di fucili d'assalto - complessi ruoli delineati

Dopo aver visionato un breve video marziale su TikTok, condiviso dall'esponente del Parlamento regionale dell'Assia AfD Maximilian Mügger, la sua leadership di partito e gruppo ha annunciato le sue dimissioni da vari ruoli. Mügger ha rinunciato al Comitato Interno del Parlamento regionale, come riportato da Robert Lambrou e Andreas Lichert all'Agenzia tedesca di stampa. Ha anche rinunciato alla carica di vice presidente dello stato della gioventù dell'organizzazione Alternativa per la Germania (AfD). Lambrou e Lichert ricoprono rispettivamente la carica di presidente e vice del gruppo parlamentare di AfD dell'Assia. Hanno commentato dopo una riunione esecutiva statale e una riunione di gruppo.

Secondo la leadership dell'Assia AfD, Mügger non è più il presidente dell'associazione distrettuale AfD Offenbach-Land e dell'associazione locale a Neu-Isenburg. Hanno menzionato che le ulteriori conseguenze sarebbero state discusse all'inizio della prossima settimana dal comitato esecutivo statale e dal gruppo AfD. Lambrou e Lichert hanno espresso la loro distanza dal video inappropriato.

Mügger continua a far parte dell'opposizione AfD nel Parlamento regionale dell'Assia a Wiesbaden, secondo il gruppo. Tuttavia, il 31enne non era disponibile per un commento.

Il video in questione, ottenuto dalla dpa, mostra Mügger che maneggia un fucile d'assalto e si esprime a favore delle "armi gratuite per i cittadini liberi!". Spara tre colpi in aria e, utilizzando l'attacco con il coltello a Solingen con tre morti come esempio, afferma: "Non si è più al sicuro nelle città tedesche e si deve temere di essere accoltellati o altrimenti uccisi a una festa o sulla via di casa".

Un portavoce dell'AfD ha rivelato che Mügger ha spiegato alcuni giorni fa che il video era stato accidentalmente pubblicato su TikTok per alcuni minuti e destinato all'uso privato. Ha continuato spiegando che il video era stato girato in un poligono di tiro ufficiale in Polonia e sotto la supervisione di un ufficiale del poligono. L'arma presa in affitto era soggetta a tutte le normative polacche, come ha dichiarato Mügger, un aspirante tiratore sportivo.

Il video ha scatenato un notevole dibattito. Il ministro dell'Interno dell'Assia Roman Poseck (CDU) ha dichiarato: "Qui si legittima chiaramente la violenza armata nella politica migratoria. E questo è terribile". Ha sottolineato: "Tali azioni comportano un alto rischio di effettivo incitamento alla violenza".

Lambrou ha recentemente spiegato: "Chiunque parli di contenuti politici con un'arma in mano, che poi spara, oltrepassa un limite. Un simile approccio politico è uno che respingo fermamente". Secondo la radio dell'Assia (hr), Lambrou aveva precedentemente anche comunicato che Mügger spesso porta avanti importanti temi. Le sue affermazioni su un diverso senso di sicurezza in Polonia e Germania, ad esempio, rappresentano il punto di vista di numerosi cittadini federali. Lui stesso non avrebbe mai pubblicato un simile video, ha ulteriormente informato Lambrou all'hr.

