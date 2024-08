- Poche convinzioni dopo le interruzioni all'edificio del Reichstag

Quattro anni dopo il tumulto presso l'Edificio del Parlamento a Berlino, undici individui sono stati multati. In dieci casi, i verdetti sono stati confermati, a seguito di accuse come la disturbo della pace o l'uso di simboli di entità illecite, come comunicato dall'Ufficio del Procuratore di Berlino alla DPA.

Tuttavia, una parte significativa delle 320 istanze avviate dalla polizia rimane irrisolta. Solo in 81 casi sono stati identificati i sospetti, con oltre 60 casi archiviati per mancanza di prove. In altri casi, queste questioni sono state combinate con altri casi sotto la giurisdizione dell'ufficio del procuratore. Un incidente a Berlino è ancora in corso, ha riferito il portavoce.

I manifestanti sfondano il cordone della polizia

Il 29 agosto 2020, migliaia di persone hanno manifestato contro le regole del Covid-19 nel distretto amministrativo di Berlino. Tra loro c'erano estremisti di destra, "cittadini del Reich" e teorici della cospirazione. Centinaia di manifestanti hanno superato un barrage della polizia all'Edificio del Parlamento e sono saliti su per le scale, sventolando bandiere. La scena ha visto solo un piccolo numero di ufficiali delle forze dell'ordine, ma sono riusciti a placare la folla.

Circa due mesi e mezzo dopo l'episodio, il 18 novembre 2020, si sono verificate violenze e aggressioni brutali contro gli agenti di polizia nel distretto amministrativo. Circa 9.000 persone si erano riunite per manifestare contro le politiche del Covid-19 mentre il Parlamento discuteva le misure per proteggere la popolazione durante la pandemia.

Le indagini su entrambi gli episodi hanno portato a un totale di 320 casi. Il portavoce non ha fornito informazioni sulla proporzione di questi casi legati all'episodio noto come "l'assalto all'Edificio del Parlamento".

In base alle dichiarazioni del portavoce, sono state comminate multe da €1.000 a €4.500, con multe giornaliere comprese tra €50 e €120. La frequenza delle multe giornaliere dipende dalla gravità dell'infrazione, che può influire sulla pena detentiva in caso di mancato pagamento. Inoltre, il reddito del trasgressore viene considerato nel calcolo delle multe.

L'Ufficio del Procuratore di Berlino ha fornito informazioni all'Agenzia tedesca di stampa (DPA) sulle multe e i verdetti in relazione ai disturbi all'Edificio del Parlamento.

