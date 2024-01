Playoff NFL: Philadelphia Eagles verso il Super Bowl grazie alla vittoria dominante sui San Francisco 49ers

Gli Eagles hanno segnato al primo possesso e non si sono più voltati indietro nella sconfitta contro i 49ers.

I 49ers sono rimasti momentaneamente senza il quarterback titolare Brock Purdy, che ha subito un infortunio al gomito destro nel primo quarto, in seguito a un colpo del linebacker degli Eagles Haason Reddick che ha forzato un fumble. Josh Johnson, quarto quarterback titolare di San Francisco, ha sostituito Purdy fino al terzo quarto prima di essere escluso dalla partita per una commozione cerebrale.

Purdy, che ha giocato sul gomito infortunato, è rientrato in campo, ma l'attacco dei 49ers ha faticato a mettere a segno qualche punto.

Nel frattempo, il quarterback degli Eagles Jalen Hurts e il run-game di Philadelphia hanno messo sotto scacco la difesa dei 49ers, totalizzando 148 yard di corsa e segnando tutti e quattro i touchdown su terra. Con il suo touchdown di corsa nel quarto quarto, Hurts (15) ha superato Cameron Newton (14) per il maggior numero di touchdown di corsa in una singola stagione da parte di un QB nella storia della NFL, compresi i playoff, secondo NFL Research.

Gli Eagles, che avanzano al Super Bowl per la prima volta dopo averlo vinto nella stagione 2017-18, affronteranno la vincente del campionato AFC tra Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs domenica prossima.

Il Super Bowl LVII si svolgerà allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, il 12 febbraio.

Cincinnati Bengals vs. Kansas City Chiefs

Nella AFC, Bengals e Chiefs si affrontano per la seconda stagione consecutiva. Il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes cercherà di vendicarsi dopo la pesante sconfitta dello scorso anno all'Arrowhead Stadium. Il quarterback dei Bengals, Joe Burrow, cercherà di replicare il risultato dell'anno scorso per ottenere la quarta vittoria consecutiva contro Kansas City.

I Chiefs hanno concluso la stagione regolare come testa di serie n. 1 della AFC. Si sono guadagnati una settimana di riposo nella fase della Wild Card, si sono presi cura dei Jaguars nel Divisional Round e ora sono esattamente dove vogliono essere.

L'unico problema è che il loro quarterback titolare non è sano al 100%.

Mahomes ha subito una distorsione alla caviglia alta nel Divisional Round. Non c'è dubbio che riuscirà a sopportare il dolore, ma qualsiasi problema di mobilità avrà un impatto sulle sue capacità di gioco.

Mahomes dovrà essere creativo nel muovere la palla sul campo. La pressione è anche sulle linee offensive che devono proteggere Mahomes. Se viene lasciato esposto, aumenta il rischio di ulteriori infortuni.

Sebbene i Bengals siano la squadra in trasferta e la testa di serie più bassa, non sarebbe corretto considerarli gli sfavoriti.

Nel Divisional Round hanno sconfitto i Bills e l'hanno fatto sembrare facile. Se quella partita è un indicatore di come andranno le cose questo fine settimana, i Chiefs dovrebbero essere pronti per una battaglia.

Vale anche la pena di notare che la storia favorisce i Bengals. Burrow è 3-0 contro Mahomes. E in tutte e tre le partite, Cincinnati era in parità o in svantaggio all'inizio del quarto quarto.

Anche se i Chiefs sono in vantaggio, i Bengals hanno dimostrato di non essere da meno fino al fischio finale. Come se non bastasse, Burrow è un quarterback ancora migliore rispetto all'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate in una partita per il titolo AFC. I suoi numeri sono migliorati su tutta la linea e ha acquisito maggiore esperienza nel giocare ad alto livello.

In definitiva, i Chiefs sono una squadra d'élite con un quarterback di livello MVP, infortunato o meno. I Bengals sono una squadra giovane e talentuosa con la storia dalla loro parte. Solo il tempo ci dirà quale squadra ha le carte in regola per arrivare alla fase successiva.

