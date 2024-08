- Platzeck elogia le tattiche di campagna di Woidke come coraggiose.

L'ex-ministro-presidente del Brandeburgo Matthias Platzeck simpatizza con la decisione di Dietmar Woidke di legare il suo futuro politico al successo dell'SPD nelle prossime elezioni statali. "La sua strategia era audace, ma anche diretta", ha dichiarato il leader dell'SPD all'agenzia di stampa tedesca. "Non ha lasciato spazio a dubbi". Il nuovo parlamento del Brandeburgo sarà eletto il 22 settembre.

Woidke ha indicato all'inizio di agosto che avrebbe continuato solo nella politica del Brandeburgo se l'SPD avesse vinto ancora una volta e avesse identificato il suo principale avversario. "La mia missione è sconfiggere l'AfD - e se fallisco contro l'AfD, me ne vado", ha dichiarato il principale candidato dell'SPD all'epoca.

Secondo l'ultimo sondaggio Insa per il "Nordkurier", l'AfD è in testa con il 24%, seguita dall'SPD con il 20% e dalla CDU con il 19%. L'alleanza 'Sahra Wagenknecht' (BSW) si attesta al 17%. In soddisfazione per i politici di vertice, Woidke è in testa nel Brandeburgo.

Platzeck ha descritto la situazione pre-elettorale come chiaramente difficile. "Il fatto che molte persone siano insicure e insoddisfatte è altrettanto indiscutibile", ha detto. Tuttavia, il politico dell'SPD ha espresso ottimismo sulle prospettive del suo partito alle elezioni.

"Credo che nei prossimi giorni si ridurrà a chi preferiamo che ci governi per i prossimi cinque anni", ha detto Platzeck. "Credo che Dietmar Woidke abbia un enorme potenziale per questo ruolo".

Platzeck è stato a capo del governo del Brandeburgo dal 2002 al 2013. Ha passato il testimone a Woidke nel 2013, che ha guidato lo stato da allora - prima con il partito di sinistra e dal 2019 con la CDU e i Verdi.

