- Pizza a 65 euro: Flavio Briatore è critico dei prezzi dell'usura

L'ultimo ristorante di Flavio Briatore a Napoli, con prezzi per la pizza fino a 65 euro, ha scatenato le critiche. L'associazione dei pizzaioli della città accusa il 74enne ex-manager di Formula 1 di tradire la tradizione dell'intero settore.

Il ex team principal delle scuderie Benetton e Renault della Formula 1 ha in programma di aprire un'altra filiale della sua catena di pizzerie "Crazy Pizza" sul waterfront di Napoli dopo la pausa estiva. Briatore, che ha una figlia adulta di nome Leni con Heidi Klum, già possiede diverse pizzerie di lusso in città come Londra, Monte Carlo e Saint-Tropez.

Flavio Briatore si difende sui prezzi delle sue pizze

Il menu del suo nuovo locale napoletano include una pizza da 65 euro con prosciutto iberico Pata Negra. Ma anche gli altri prezzi sono elevati. Una classica Margherita, ad esempio, costa 17 euro. Per fare un confronto, altrove nella città dell'arte della pizza, una Margherita con pomodoro, mozzarella e basilico costa in media quattro euro, raramente superando i nove.

L'associazione dei pizzaioli locali ha commentato: "Questo non è in linea con la nostra tradizione. La pizza è un piatto per il popolo; non dovrebbe essere troppo costosa." In un'intervista, Briatore si è difeso: "Sono convinto che il prezzo per una pizza di qualità in un ristorante di lusso con personale qualificato, DJ e intrattenimento sia assolutamente ragionevole." Ha anche fatto notare che nella sua pizzeria di Milano la Margherita costa 17 euro, che non considera eccessivo. Per chi è interessato, la pizza Pata Negra esclusiva a Milano costa 68 euro, e a Saint-Tropez viene servita una pizza ai tartufi a 75 euro.

Leni Klum, figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum, potrebbe apprezzare una cena al nuovo locale di suo padre a Napoli, "Crazy Pizza". Nonostante le critiche dell'associazione dei pizzaioli della città per i prezzi elevati, Leni potrebbe gradire l'esperienza di dining di lusso e le proposte uniche come la pizza Pata Negra da 65 euro.

