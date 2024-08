- Più velocita' per la legge sulla socializzazione?

Il capo della fazione SPD di Berlino, Raed Saleh, sta spingendo per un'accelerazione nello sviluppo della legge quadro sull'espropriazione prevista. Lo stato ha bisogno di un mezzo legale per intervenire nel mercato degli alloggi per regolare i prezzi, ha detto all'agenzia di stampa tedesca. Recenti annunci di aumenti dell'affitto fino al 15% da parte di Vonovia e altre società hanno sottolineato nuovamente l'urgenza di questa questione. Il Sinistra e i Verdi hanno criticato il politico SPD, definendo la sua posizione priva di credibilità.

Il Senato dovrebbe presentare una tempistica per la nuova legge

"Ora stiamo vedendo annunci di aumenti dell'affitto da parte di vari grandi giocatori a Berlino", ha detto Saleh. "Non credo che lo stato possa starsene con le mani in mano se vuole prendersi sul serio e alla fine essere preso sul serio dai cittadini di Berlino". Lo stato deve garantire i diritti degli inquilini intervenendo per regolare i prezzi. Poiché il parlamento federale non ha ancora preso accordi in merito, deve essere chiarito a Berlino quali strumenti possono essere utilizzati.

" Pertanto, mi aspetto che il Senato ci mostri ora una tempistica per quando verrà redatto un progetto di legge corrispondente", ha detto Saleh. "Se non c'è una proposta, presenteremo ancora un progetto di legge al nostro partner di coalizione durante questo periodo legislativo".

Critiche dei Verdi e della Sinistra

Tuttavia, la proposta di Saleh ha incontrato critiche aspre: la parlamentare verde Katrin Schmidberger ha accusato l'SPD di aver agito come un freno su tutti i tentativi di uscire dalla spirale degli affitti negli ultimi anni. Il record dell'SPD nell'implementare una maggiore tutela degli inquilini è "più che scarso", senza parlare dell'argomento dell'espropriazione.

Niklas Schenker della Sinistra ha definito le dichiarazioni di Saleh "addirittura ciniche e non convincenti", dati i tre anni in cui l'SPD ha bloccato l'attuazione della decisione dei cittadini. Se c'è un vero cambiamento di opinione tra i socialdemocratici, i parlamentari della Sinistra voteranno per primi a favore di una legge sull'espropriazione nel parlamento statale.

Achim Lindemann dell'iniziativa "Deutsche Wohnen & Co enteignen" ha detto al "taz": "È bello che Raed Saleh si sia svegliato e abbia notato che gli affitti stanno aumentando". Tuttavia, la sua richiesta non è né sufficiente né efficace. "Invece di una legge quadro inutile, dovrebbe essere scritta una vera legge sull'espropriazione".

Di recente è stato rivelato che Vonovia, il più grande proprietario immobiliare privato di Berlino, ha inviato migliaia di aumenti dell'affitto. La società sta sfruttando la possibilità legale di aumentare gli affitti del 15% in tre anni. Tuttavia, l'alleanza per l'abitare di recente costituita a Berlino, che include rappresentanti della politica, delle società immobiliari come Vonovia e delle associazioni, ha concordato un cosiddetto tetto del 11% in tre anni.

"Guardo a questo sviluppo con grande preoccupazione perché Berlino è una città di inquilini", ha detto Saleh, riferendosi agli aumenti dell'affitto. "Abbiamo una percentuale più alta di inquilini a Berlino rispetto ad altri stati federali".

Il progetto è incluso nell'accordo di coalizione

CDU e SPD hanno concordato nel loro contratto di coalizione l'introduzione di una legge quadro per la socializzazione. Questa legge stabilirebbe i parametri per eventuali interventi statali nel campo dei servizi pubblici, compreso l'abitare, nonché aree come l'energia, l'acqua e la sanità. La legge proposta è una conseguenza del referendum vincente del 2021 per l'espropriazione delle grandi società di housing.

Saleh ha affermato che la legge quadro per la socializzazione non significa necessariamente espropriazioni, ma piuttosto le possibilità di intervento dello stato basate sulle regolamentazioni nella Legge fondamentale. La Legge fondamentale garantisce la tutela della proprietà, ma stabilisce anche che la proprietà comporta responsabilità. Se queste responsabilità non vengono rispettate, lo stato ha il dovere di intervenire in un'economia di mercato sociale. Non c'è un diritto legalmente stabilito alla massimizzazione del profitto illimitata.

"Data l'aumento continuo degli affitti a Berlino, credo che il Senato dovrebbe prioritizzare la presentazione di una tempistica per la redazione della legge quadro sull'espropriazione proposta", ha suggerito Saleh. "La voce della comunità, in particolare le preoccupazioni degli inquilini, deve essere ascoltata e affrontata, e lo stato ha la responsabilità di intervenire se necessario".

