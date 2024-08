- Più tasse sulle imprese per rimanere nell'est

Mario Voigt, il candidato principale della CDU in Turingia, si batterà per chiedere al governo federale di far rimanere in Germania orientale una parte maggiore delle tasse sul commercio. Attualmente, le tasse sul commercio generate negli stabilimenti e nei siti di produzione degli stati orientali vengono spesso pagate presso le sedi delle aziende. Voigt ha dichiarato a web.de che ciò è dovuto al "modello dell'Est come officina estesa dell'Ovest".

Il Ministro-Presidente della Turingia e candidato principale della Sinistra, Bodo Ramelow, ha lamentato sul "Tagesspiegel" che il valore aggiunto lordo in Germania orientale è ancora inferiore alla media, "perché siamo solitamente l'officina estesa".

Voigt ha sostenuto che molte aziende in Germania orientale con sede legale nell'Ovest utilizzano la nuova infrastruttura, i bassi salari e i luoghi favorevoli. "Tuttavia, le tasse sul commercio guadagnate nell'Est finiscono poi principalmente nell'Ovest".

Voigt ha richiesto che il governo federale riconsideri in futuro la tassazione del commercio. "Questi introiti mancano nell'Est. Non è giusto".

Ramelow ha respinto le critiche alla politica economica del governo statale, incluse quelle della CDU, sul "Tagesspiegel". "Possiamo ora guardare indietro a 100 leader del mercato globale in Turingia, Griesson – de Beukelaer produce la 'Prinzenrolle' dal 2020 a Kahla. Il più grande forno per pizza d'Europa è anche qui", ha detto.

La Turingia, come la Sassonia, fa parte dell'Alleanza europea delle regioni dei semiconduttori. I chip di Erfurt sono in ogni automobile che esce dalle catene di montaggio in tutto il mondo. Ha espresso la sua opinione che un'economia più robusta si sta sviluppando dalla vasta gamma di settori e strutture di proprietà in Turingia.

