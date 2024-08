- Più sostenitori di Hamas nel Reno-Palatinato

Nel Land del Reno-Palatinato, circa 45 persone sono sospettate dalle autorità di protezione costituzionale di avere legami o di appartenere all'organizzazione terroristica Hamas. Circa la metà di questi individui ha la cittadinanza tedesca, secondo il Ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) in risposta a una domanda parlamentare della fazione CDU a Magonza.

Alcune di queste persone hanno anche una cittadinanza aggiuntiva, con circa la metà che ha solo la cittadinanza straniera. Questi includono i paesi Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia, nonché diverse persone apolidi.

Il numero di sostenitori noti di Hamas sta aumentando

Alla fine dello scorso anno, circa 35 persone nel Reno-Palatinato erano state contate dalle autorità di protezione costituzionale che erano sospettate di avere legami o di appartenere all'organizzazione terroristica Hamas.

Le loro attività sono principalmente incentrate sulla propaganda pro-palestinese e sul lobbying. Ciò include anche il rafforzamento dell'influenza sulla diaspora palestinese e la partecipazione a conferenze sia nazionali che internazionali. Inoltre, ci sono indizi di sostegno finanziario a Hamas o a organizzazioni sospette di facciata, ha detto Ebling.

Crimini antisemiti a scuola

Dalla fine del 2019 fino a metà luglio di quest'anno, l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato (LKA) ha registrato un totale di 12 crimini antisemiti a scuola nel Reno-Palatinato, ha ulteriormente riferito il ministro dell'interno.

In cinque casi, si è trattato dell'uso di simboli di organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche. In sette casi, si è trattato di incitamento del popolo. Non ci sono attualmente indizi di crimini antisemiti alle università.

