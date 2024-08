- Più soldi per le vittime del regime SED

Il Governo Federale intende fornire un sostegno finanziario più forte alle vittime della dittatura della SED. A tal fine, la cabinet ha avviato un disegno di legge nella procedura di circolazione, che include disposizioni per un fondo di solidarietà e un aumento annuale delle pensioni per le vittime. Ora, il Bundestag deve decidere sull'iniziativa del Ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP).

Il fondo di solidarietà previsto per coloro che sono stati colpiti dovrebbe avere un volume di un milione di euro. Le pensioni per gli ex prigionieri della DDR e coloro che sono stati perseguitati professionalmente aumenteranno annualmente il 1º luglio, come le altre pensioni. Inoltre, è prevista una compensazione una tantum di 1.500 euro per coloro che sono stati costretti a trasferirsi dalla regione di frontiera all'interno della DDR dopo la chiusura del confine.

"Anche per l'injustizia statale del passato nella DDR, continuiamo a prendere le nostre responsabilità", ha dichiarato Buschmann. Date le circostanze finanziarie tese, si tratta di "un pacchetto di misure notevole". Tuttavia, il Commissario per le vittime della SED Evelyn Zupke ha criticato il fatto che i miglioramenti non erano sufficienti dopo che i piani sono stati resi noti.

