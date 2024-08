- Più soldi per i vigili del fuoco in Renania-Palatinato

Per l'acquisizione di veicoli di dispiegamento e il rinnovamento delle caserme dei pompieri, lo stato sta fornendo oltre 13 milioni di euro ai vigili del fuoco del Reno-Palatinato. "Per rafforzare ulteriormente la sicurezza nello stato, è fondamentale equipaggiare i nostri vigili del fuoco con attrezzature moderne", ha spiegato il Ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) a Magonza. Una caserma dei pompieri ben equipaggiata può non solo reagire in modo più efficiente e rapido alle emergenze, ma anche gestire situazioni più complesse e pericolose.

Oltre otto milioni di euro per i veicoli dei vigili del fuoco

Lo stato sta fornendo 8,78 milioni di euro ai comuni, città e distretti, come portatori di compiti comunali della protezione civile, soccorso generale e difesa civile per l'acquisizione di 123 veicoli dei vigili del fuoco, secondo il ministro. Questo comprende anche la promozione di veicoli con scale a tromba, veicoli di soccorso e veicoli di ricognizione antincendio boschivo.

Somma di milioni per nuove, espansioni e misure di rinnovamento

Sono previsti altri 2,5 milioni di euro per nuove, espansioni e misure di rinnovamento in un totale di 14 caserme dei pompieri, ha annunciato Ebling. Inoltre, saranno messi a disposizione più di due milioni di euro alle città e distretti indipendenti, che potranno distribuirli come un contributo annuale forfettario ai portatori di compiti comunali del loro distretto per migliorare l'equipaggiamento.

