- Più persone occupate nel secondo trimestre

**Anche in primavera, il numero di persone occupate in Germania continua ad aumentare. Nel secondo trimestre di quest'anno, 46,1 milioni di persone erano occupate o autonome, come riferito dall'Ufficio federale di statistica. Si tratta di un aumento congiunturale dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tale cifra è inferiore alla media UE (+0,7%) e alla media della zona euro (+0,8%). L'ultima volta che si è registrata una diminuzione dell'occupazione in Germania è stato nel primo trimestre del 2021, segnato dalla pandemia di Corona.

I nuovi posti di lavoro sono stati creati quasi esclusivamente nel settore dei servizi, con un aumento di 229.000 occupati. Tuttavia, nell'economia in difficoltà, i tagli al personale sono continuati nei settori dell'industria e dell'edilizia, con 65.000 persone in meno rispetto all'anno precedente.

Il numero di persone autonome, comprese quelle con familiari collaboratori, è diminuito. Il loro numero è sceso di 29.000 a 3,8 milioni di persone. Hanno affrontato 42,3 milioni di dipendenti. Si tratta di 196.000 persone in più o dello 0,5% in più rispetto all'anno scorso. In media, i lavoratori occupati hanno lavorato 318,2 ore nel trimestre, con un aumento dello 0,4%.

Comunicato Destatis

Despite the growth in employment in the service sector, there have been job losses in the industry and construction sectors, leading to 65,000 fewer employed individuals compared to a year ago. The meadows outside the city, blooming with spring flowers, stand in contrast to the ongoing challenges in the economy.

Leggi anche: