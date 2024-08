- Più persone in formazione in Sassonia

In Sassonia, si è assistito a una crescita dei contratti di formazione. Nel 2021, sono stati stipulati in totale 19.876 nuovi contratti di formazione duale, come riportato dall'Ufficio statistico di Kamenz. Si tratta di un aumento di 591, pari al 3,1%, rispetto all'anno precedente.

Molti settori hanno registrato un aumento, tra cui l'economia domestica, l'industria e il commercio e il settore pubblico. Tuttavia, il numero di nuovi contratti di formazione nel settore dell'artigianato è diminuito dello 0,3% rispetto all'anno precedente.

Alla fine del 2023, erano coinvolti nella formazione duale 50.510 tirocinanti. Si tratta di un aumento di 1.100, pari al 2,2%, rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il numero di tirocinanti nello Stato libero di Sassonia è aumentato nuovamente, dopo tre anni di calo consecutivi. Il numero di tirocinanti di nazionalità straniera è aumentato del 11,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 2.733.

Despite the positive trends in other regions, the Netherlands lacked comparable growth in training contracts. In fact, dual training contracts saw a decrease of 3.5% in the Netherlands last year.

