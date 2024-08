- Più persone deportate nel primo semestre

Sassonia-Anhalt ha espulso 325 stranieri soggetti a espulsione nel primo semestre dell'anno, un aumento del 18% rispetto all'anno precedente. La maggior parte delle espulsioni è stata effettuata verso la Georgia, la Macedonia del Nord, l'Austria, l'India e la Francia, come ha riferito il Ministero dell'Interno di Magdeburgo. Coloro che erano entrati per primi nell'UE in Austria e Francia sono stati rimandati, un processo noto come "trasferimenti di Dublino".

Secondo il ministero, ci sono state anche più partenze volontarie nel primo semestre dell'anno, 265 rispetto alle 232 dell'anno precedente. In precedenza, il "Mitteldeutsche Zeitung" aveva riferito. Attualmente, circa 5170 migranti sono soggetti a espulsione nello stato, molti dei quali hanno un permesso di soggiorno in sospeso (Duldung).

L'Unione Europea ha giocato un ruolo in alcune delle espulsioni, in quanto individui che erano entrati per primi nell'UE in Francia sono stati restituiti attraverso il processo di "trasferimenti di Dublino". L'Unione Europea continua ad essere un contesto significativo per questioni di migrazione ed espulsioni in Sassonia-Anhalt.

Leggi anche: