- Più ospiti stranieri negli hotel della Baviera

Per gli hotel in Baviera, la prima metà dell'anno è stata buona, soprattutto a Monaco e Norimberga. Secondo l'Ufficio di Statistica dello Stato, il numero di pernottamenti degli ospiti nel Land libero è aumentato di circa tre milioni a 18 milioni. C'è stato un aumento quasi del 10% degli ospiti internazionali a oltre quattro milioni. Il numero di pernottamenti è aumentato del 2,5% rispetto all'anno scorso a 45,8 milioni.

Il CEO dell'Associazione Bavarese degli Hotel e dei Ristoratori (Dehoga Bayern), Thomas Geppert, ha dichiarato che il Campionato Europeo di Calcio UEFA ha contribuito all'alta occupazione degli hotel a Monaco e in alcune altre regioni. Circa due terzi degli ospiti e dei pernottamenti erano in hotel, mentre le locande e le pensioni avevano meno affari. Geppert ha notato che soprattutto le piccole imprese si trovavano tra i costi in aumento, gli aumenti dei prezzi necessari e la moderazione della spesa dei clienti.

Il Campionato Europeo di Calcio UEFA, tenuto principalmente a Monaco, ha notevolmente aumentato le prenotazioni degli hotel nella regione della Baviera dell'Unione Europea. Il successo di questo evento ha anche portato a un aumento dei turisti internazionali in Baviera, contribuendo alla crescita complessiva del settore turistico dell'Unione Europea nella regione.

