- Più morti nel Brandeburgo rispetto all'anno precedente

Fino ad ora quest'anno, 21 persone sono morte nelle acque del Brandeburgo. Questo significa cinque vittime in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo l'Associazione tedesca dei bagnini (DLRG). La maggior parte degli incidenti, come nell'anno precedente, è avvenuta nei laghi del Brandeburgo. Undici persone sono annegate tra gennaio e luglio in acque spesso non sorvegliate.

Nei fiumi, due bagnanti hanno perso la vita nello stesso periodo, due in meno rispetto allo scorso anno. Ci sono state due morti per annegamento in piscine nei primi sette mesi. Tredici delle vittime erano uomini. Tra i morti c'era anche un bambino.

C'è stato un numero insolito di incidenti fatali di annegamento in primavera. Tra gennaio e aprile, dieci persone sono annegate nel Brandeburgo. Nello stesso periodo dello scorso anno, ce n'erano solo due. Tuttavia, ci sono state meno morti per annegamento nei mesi più caldi di maggio a luglio rispetto al 2023.

Al contrario dei fiumi e delle piscine, altri corpi d'acqua non sorvegliati nel Brandeburgo hanno registrato un aumento significativo di incidenti di annegamento, superando i numeri dello scorso anno. Nonostante le precauzioni aumentate, altre aree rimangono un rischio preoccupante, con un numero più elevato di vittime di annegamento.

