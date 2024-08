- Più luminoso e più moderno: ristrutturazione delle stazioni ferroviarie della Riedbahn

Sulla piattaforma della stazione, solo i resti elencati della pensilina sono ancora in piedi. Attualmente, nuovi mosaici in ceramica stanno siendo installati nel sottopassaggio della stazione Groß-Gerau-Dornberg. Lungo la linea Riedbahn attualmente chiusa tra Francoforte e Mannheim, tutte le 20 stazioni saranno rinnovate.

Le cinque stazioni nel Baden-Württemberg e 15 in Assia saranno modernizzate, rese più accoglienti e confortevoli per i pendolari e i viaggiatori, ha detto Sandra Schreiner, responsabile del design regionale dei 20 fermate alla Deutsche Bahn. Il concetto per i lavori di rinnovamento è stato recentemente presentato a Groß-Gerau, Assia.

Maggiore comfort e sicurezza

Il rinnovamento è attualmente in corso lì. Maggiore comfort, sostenibilità, sicurezza e pulizia sono gli obiettivi, secondo Schreiner. Il concetto dovrebbe essere implementato in seguito su tutte le 41 linee che stanno attualmente subendo una ristrutturazione generale, come la Riedbahn.

Tra le altre cose, sono previsti nuovi sistemi di orientamento, sottopassaggi luminosi con mosaici in ceramica che raffigurano motivi locali e nuove illuminazioni per gli edifici della stazione. Alcune stazioni riceveranno nuove rampe e ascensori per l'accesso senza barriere. I piastrelle facilmente pulibili sono anche progettati per scoraggiare il vandalismo.

Sono previsti anche stazioni per la riparazione delle biciclette, dove i viaggiatori possono utilizzare gli attrezzi forniti per riparare le loro biciclette, ha detto l'ingegnere del progetto Nadeshda Schirmer. I lavori a Groß-Gerau dovrebbero essere principalmente completati entro la metà di novembre, consentendo agli ispettori di approvare il rinnovamento e rendere la stazione pronta per l'uso con un moyenne di circa 4.100 passeggeri alla settimana fino al ripristino del traffico ferroviario.

Il Ministro federale dei trasporti Volker Wissing (FDP) ha pianificato di visitare il cantiere e il traffico di sostituzione martedì. Quando i lavori sono iniziati ufficialmente, il CEO della Deutsche Bahn Richard Lutz ha detto dell'infrastruttura, "È troppo affollato, è troppo vecchio e quindi troppo soggetto a interruzioni".

Progetto mastodontico iniziato a metà luglio

La linea è stata chiusa a metà luglio. L'attrezzatura da costruzione ora corre tra Francoforte e Mannheim invece dei treni. I lavori dovrebbero essere completati a metà dicembre. La Deutsche Bahn sta implementando un nuovo concetto di modernizzazione per la prima volta, con l'obiettivo di eliminare il lungo arretrato di manutenzione in un processo veloce. La Riedbahn è la prima di 41 linee che saranno completamente rinnovate entro il 2031.

Attualmente sono previsti 1,3 miliardi di euro per questo tratto della linea, compresa la modernizzazione delle stazioni. La linea tra Francoforte e Mannheim è uno dei corridoi più trafficati della Germania e viene considerata particolarmente soggetta a interruzioni.

