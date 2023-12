Più limitazioni al traffico aereo a Londra e Amsterdam

L'aeroporto di Schiphol ha annunciato martedì che continuerà a imporre un tetto massimo di passeggeri per i mesi di settembre e ottobre.

Il numero massimo di passeggeri in partenza a settembre sarà limitato a 67.500, ha dichiarato l'aeroporto in un comunicato. Tale numero sarà aumentato a 69.500 al giorno in ottobre.

Schiphol ha riconosciuto che questo periodo comprende due settimane di vacanze autunnali e "pertanto si prevede che ci sarà una media di 3.500 passeggeri locali in partenza di troppo".

"Sulla base della capacità messa a disposizione da Schiphol, il coordinatore indipendente degli slot (ACNL) si consulterà con tutte le compagnie aeree per garantire che il numero di passeggeri sia appropriato rispetto alla capacità di sicurezza", ha dichiarato l'aeroporto.

Il tetto massimo di passeggeri è stato introdotto originariamente nell'aeroporto a giugno, con Schiphol che ha dato la colpa a una domanda di viaggi più alta del previsto e a un mercato del lavoro rigido che ha lasciato troppo pochi dipendenti per farvi fronte.

Anche l'aeroporto londinese di Heathrow è interessato da un tetto massimo di passeggeri.

Il mese scorso, l'aeroporto ha annunciato un limite di 100.000 passeggeri in partenza al giorno fino all'11 settembre.

British Airways ha annunciato martedì la sospensione della vendita di biglietti per i voli a corto raggio da Heathrow in risposta al limite di passeggeri imposto dall'aeroporto.

In un comunicato, BA ha dichiarato che adotterà "un'azione responsabile e limiterà le tariffe disponibili su alcuni servizi di Heathrow per aiutare a massimizzare le opzioni di riprenotazione per i clienti esistenti, date le restrizioni imposte e le continue sfide che l'intero settore dell'aviazione deve affrontare".

I voli interessati saranno solo a corto raggio e le vendite dovrebbero riprendere l'8 agosto.

Il tetto massimo di passeggeri introdotto a Heathrow il mese scorso era finalizzato a un eccesso giornaliero di 4.000 posti che stava causando un calo del servizio "a un livello inaccettabile", ha dichiarato l'amministratore delegato John Holland-Kaye nell'annunciare la mossa.

L'aeroporto di Heathrow ha recentemente registrato ritardi per circa il 40% dei suoi voli, secondo i dati del sito di monitoraggio dei voli FlightAware. L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha registrato un livello simile di ritardi quest'estate.

Immagine in alto: Viaggiatori in fila nella sala partenze dell'aeroporto di Amsterdam Schiphol il 26 maggio 2022. (Jeroen Jumelet/ANP/AFP/Getty Images)

