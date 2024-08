- Più lavoro nel settore edile

Il settore dell'edilizia sta risentendo della crisi abitativa nel Sudovest. Il numero di imprese di muratura e costruzione in cemento è diminuito del sei percento nel primo semestre dell'anno a 3.848 imprese, secondo l'Associazione Artigiana del Baden-Württemberg a Stoccarda. Una diminuzione del tre-quattro percento è tipica. Le statistiche non hanno registrato il motivo dei fallimenti.

Mentre non si può parlare di un'ondata di fallimenti, i numeri sono certamente allarmanti, ha detto il principale responsabile delle attività Peter Haas. Dopo la decisione della giunta sul codice edilizio dello stato, lo stato deve prendere ulteriori misure per stimolare l'attività abitativa. Ciò include la riduzione dell'imposta di trascrizione immobiliare e l'aumento degli investimenti pubblici nell'edilizia sociale.

Nel complesso, il numero di imprese registrate presso le Camere Artigiane del Baden-Württemberg è aumentato leggermente di 656 imprese o dello 0,5 percento a 143.225 dal'inizio dell'anno. Tuttavia, questa crescita si verifica esclusivamente in professioni senza requisiti di licenza. Si tratta di professioni che vengono spesso esercitate come imprese individuali o in attività secondarie, senza requisiti di maestro e spesso senza imprese di formazione, ha ulteriormente dichiarato l'associazione.

