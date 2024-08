- Più lavoratori ucraini in MV

Il numero di ucraini socialmente assicurati in Mecklenburg-Vorpommern è aumentato nell'ultimo anno. Secondo le informazioni della Direzione Regionale del Nord, a maggio si stimavano circa 4.200 ucraini socialmente assicurati, ovvero 880 in più (+26,5%) rispetto all'anno precedente. L'autorità ha segnalato che a luglio il numero di ucraini registrati come disoccupati era di 8.830, rispetto ai 8.300 dell'anno precedente.

Come mostrano le ultime statistiche dell'Agenzia Federale per il Lavoro, il tasso di occupazione degli ucraini in età lavorativa in MV è recentemente aumentato. A maggio dell'anno scorso era del 19,6%, mentre lo scorso maggio era del 23,5%. Questo colloca MV nella fascia alta dei Länder. La Baviera ha il 28% e Berlino il 25,1%.

Secondo le informazioni del Ministero dell'Interno di Schwerin, al 30 giugno scorso c'erano 28.396 ucraini in MV, di cui 11.188 maschi e 17.208 femmine. Si tratta di un aumento del 5,5% rispetto a giugno dell'anno precedente (26.822).

L'aumento dell'occupazione tra gli ucraini è dovuto anche alla domanda di manodopera e di lavoratori specializzati nelle aziende di MV, visibile attraverso le offerte di lavoro pubblicate, ha dichiarato un portavoce della Direzione Regionale. Attualmente, ci sono circa 16.500 posti di lavoro socialmente assicurati disponibili in MV.

Molte aziende assumono candidati ucraini che sono motivati a lavorare, anche se non hanno ancora una buona conoscenza della lingua, le competenze professionali desiderate o l'esperienza necessaria nel settore specifico. Vengono assunti perché sono qualificati professionalmente e possono partecipare e integrarsi nel processo lavorativo, frequentare un corso di lingua e ricevere ulteriore supporto in azienda. L'obiettivo è sempre quello di favorire l'occupazione a lungo termine, ha sottolineato il portavoce.

I rifugiati ucraini possono lavorare qui. Secondo le informazioni del Ministero Federale del Lavoro, circa 187.000 rifugiati ucraini sono stati inseriti in occupazioni socialmente assicurate a livello nazionale. Hanno diritto alla disoccupazione in modo usuale se non hanno o hanno un basso reddito.

I rifugiati di guerra provenienti dal paese attaccato dalla Russia possono ricevere i benefici della sicurezza di base (precedentemente Hartz IV, ora disoccupazione) invece dei benefici più bassi previsti dalla legge sui benefici per i richiedenti asilo dal giugno 2022. Ciò è stato concordato dai governi federali e statali dell'epoca. Tra le altre ragioni, il cambiamento è stato giustificato dal fatto che i rifugiati dall'Ucraina hanno un diritto diretto al permesso di soggiorno e non devono aspettare una decisione come i richiedenti asilo.

Nonostante l'aumento dei

Leggi anche: