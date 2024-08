- Più giovani che ricevono sanzioni giudiziarie,il ministro leader percepisce un cambiamento di tendenza

Dopo anni di decremento, il numero di minori imputati per reati penali nel Reno-Palatinato nel 2023 ha registrato un aumento. In totale, 1.229 giovani delinquenti, tutti tra i 14 e i 17 anni, sono stati documentati nell'anno precedente, come riferito dal Ministro della Giustizia Herbert Mertin a Magonza. Al contrario, ci sono stati 981 giovani imputati l'anno precedente. Mertin ha dichiarato che si tratta di un punto di svolta.

Non è certo se questa tendenza continuerà. La portata degli incidenti che hanno portato ad aumenti delle condanne tra i minori va dai reati contro il patrimonio alle violazioni dell'autonomia sessuale ai danni fisici.

Sono state comminate sei condanne all'ergastolo nell'anno precedente.

Le statistiche indicano anche un aumento delle condanne per reati violenti e contro l'autonomia sessuale. Nel 2023 sono state registrate 2.548 condanne per reati violenti, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il valore di base del 2022 era il più basso degli ultimi 25 anni, ha rivelato il ministero.

Sono state emesse cinque condanne per omicidio in tutto lo stato, ciascuna con una condanna all'ergastolo. Inoltre, sono state emesse undici condanne per omicidio o tentato omicidio, e una condanna all'ergastolo è stata inflitta per un tentato omicidio.

In totale, 532 persone sono state condannate nell'ultimo anno per reati contro l'autonomia sessuale, comprese dodici donne. I valori dell'anno hanno superato quelli del 2008 e dei due anni precedenti. Nel 2023, sono state registrate 89 condanne per abuso sessuale su minori, 254 per la diffusione di scritti o contenuti pornografici e 78 per molestie sessuali.

Il ministro ha riconosciuto anche un aumento dei crimini di estrema destra, sebbene le statistiche non forniscano informazioni dirette su tali crimini. Il ministero ha spiegato che molti reati individuali potrebbero rientrare in questa categoria. Ad esempio, sono state emesse 78 condanne per aver messo in pericolo lo stato democratico costituzionale - che include la distribuzione di materiale propagandistico da organizzazioni incostituzionali e terroristiche - dopo le 53 dell'anno precedente. Inoltre, 43 persone sono state condannate per istigazione (precedente anno: 38).

In totale, 30.129 persone sono state condannate nel Reno-Palatinato nell'ultimo anno, con un aumento dell'1,9% rispetto al 2022. Questo è in contrasto con i 955 (precedente anno: 863) assolti. La percentuale di uomini tra i condannati era del 81,5% nel 2023.

Secondo il ministero, la percentuale di persone straniere o apolidi tra tutte le persone condannate era del 32,5% nel 2023. Escludendo i reati contro la legge sulla residenza e la legge sull'asilo, che possono essere commessi solo da stranieri o apolidi, la percentuale scende al 31,7%. Il numero di queste persone condannate era di 9.549 (precedente anno: 9.026).

Mertin ha attribuito l'aumento di alcuni reati, come il furto con scasso, al fatto che le restrizioni legate al coronavirus, che erano in vigore negli anni precedenti, sono state revocate. Ha aggiunto: "Dobbiamo anche considerare che il clima sociale in Germania può svolgere un ruolo".

Il "truffa per profitto", spesso chiamata "truffa del nonno", comporta casi in cui i truffatori si spacciano per parenti stretti al telefono, di solito prendendo di mira gli anziani, e chiedono denaro. Molti di questi crimini vengono commessi utilizzando telefoni cellulari, ha spiegato Mertin.

Negli ultimi anni, un metodo chiamato "cell tower dumping" è stato significativo nell'identificare i responsabili. Questo comporta il raccogliere i dati di movimento degli utenti mobili presenti in una determinata area della torre cellulare in un determinato momento. Tuttavia, la Corte Federale di Giustizia ha stabilito in gennaio che questo metodo non è

