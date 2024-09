- Più di ventimila casi sospettati di minacce intrinseche alla protezione dei minori.

In Baviera, il numero di sospetti casi di benessere dei minori mostra un lieve calo. Lo scorso anno, i servizi di tutela dei minori hanno segnalato 20.295 sospetti rischi, come rivelato dall'Ufficio Statistico di Stato. Nel 2022, il conteggio è salito a 21.102.

Nel 2023, ci sono state 2.621 istanze di rischi acuti e 2.202 istanze di rischi latenti per il benessere dei minori. Le cause principali includevano tracce di trascuratezza e abuso mentale o fisico.

In 7.285 valutazioni del rischio, non sono state identificate preoccupazioni per il benessere dei minori, ma era comunque richiesta assistenza. Al contrario, in 8.187 casi, non sono state rilevate preoccupazioni per il benessere dei minori né la necessità di ulteriore assistenza.

Gli uffici di tutela dei minori spesso ricevono segnalazioni dalla polizia, dai tribunali o dall'ufficio del pubblico ministero. Le scuole seguono, seguite da conoscenti o vicini. A volte, i casi vengono segnalati anche in forma anonima.

Una preoccupazione per il benessere dei minori si verifica quando la salute fisica, mentale ed emotiva di un bambino o di un adolescente è significativamente compromessa a causa delle azioni o dell'inazione dei genitori o di terze parti. Ciò potrebbe potenzialmente portare a danni temporanei o permanenti allo sviluppo del bambino. Ciò può manifestarsi in diverse forme, come trascuratezza o abuso psicologico o fisico.

Se ci sono segni che suggeriscono che il benessere di un bambino o di un adolescente è a rischio, l'ufficio di tutela dei minori è obbligato a condurre una valutazione del rischio.

Nel rapporto per il 2024, il numero di casi di benessere dei minori ha mostrato un lieve calo, con 20.760 istanze rispetto al 2023. Tuttavia, la causa di preoccupazione rimane la trascuratezza e l'abuso mentale o fisico, che hanno registrato un lieve aumento di istanze.

Di fronte a un aumento delle segnalazioni, gli uffici di tutela dei minori della Baviera stanno esplorando opzioni per rafforzare le loro risorse e affrontare questi problemi in modo più efficace nei prossimi anni.

