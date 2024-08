- "Più di una semplice musica forte"

Bassi Martellanti, Tonalità Fluorescenze, Scintille, Piume, Glitter sui Volti e Abbondanza di Corpi Scoperti - Tutto Culminante in Estasi Incontrollabile. Più di 30.000 persone a Berlino hanno celebrato fino a tarda notte di un sabato alla terza edizione della Techno Parade "Rave The Planet" guidata da Dr. Motte, fondatore di Loveparade. Secondo gli organizzatori, circa 300 musicisti e 30 carri hanno partecipato a questa festa colossale.

Gli organizzatori si aspettavano una partecipazione di 300.000 persone, ma hanno menzionato "centinaia di migliaia" di partecipanti. Tuttavia, secondo la polizia, l'area dell'evento tra la Colonna della Vittoria e la Porta di Brandeburgo era solo parzialmente riempita. Nonostante ciò, diverse centinaia di migliaia di persone si sono riunite durante la giornata, secondo un rappresentante.

I carri si sono snodati attraverso la folla

I passanti hanno ballato per le strade intorno alla Colonna della Vittoria sotto il caldo estivo. I carri si sono fatti strada tra la folla. Molti visitatori, come Melissa Voelkel da Rheine, Westfalia, hanno partecipato all'evento, ritenendolo importante per trasmettere un messaggio, soprattutto in tempi politici turbolenti. "È fondamentale che trascorriamo la giornata insieme come una grande famiglia," ha detto.

Non tutti i partecipanti hanno gestito bene la maratona della festa: il servizio medico responsabile ha segnalato circa 600 operazioni di soccorso. La maggior parte era legata all'alcol o alle droghe, con persone che segnalavano problemi di circolazione o svenimenti. Alcuni hanno subito convulsioni e alcuni sono stati ricoverati in ospedale per osservazione. Tuttavia, sono state registrate anche piccole questioni come richieste di cerotti. Lo scorso anno ci sono state circa 500 interventi. Nonostante la grande affluenza, il portavoce ha elogiato l'andamento generale.

Polizia: Evento "generalmente tranquillo"

Più di 1.000 agenti di polizia hanno supervisionato l'evento. La polizia ha affermato che l'evento è stato "generalmente tranquillo", secondo un portavoce della polizia. Ci sono state occasionali occasioni di lesioni fisiche e aggressioni sessuali. 122 persone sono state trattenute temporaneamente per identificazione. Sono state presentate 56 accuse penali e registrati 29 illeciti amministrativi. 21 agenti di polizia sono rimasti feriti ma hanno continuato il loro servizio.

Come nei storici Techno Parades di Berlino degli anni '90, il corteo è stato registrato come dimostrazione, conferendo condizioni vantaggiose agli organizzatori.

Simbolo di Amore e Armonia

Il tema era "L'Amore Vince". Gli organizzatori hanno cercato di diffondere un messaggio di amore e armonia in mezzo a numerose crisi. Dr. Motte, il cui vero nome è Matthias Roeingh, ha parlato alla cerimonia di apertura. Ha detto che l'amore è più forte dell'odio e della violenza. La dimostrazione della festa simboleggia la pace, l'amore e la conservazione della cultura della musica dance elettronica. Inoltre, promuove la protezione dei club e dei locali e il "disarmo a tutti i livelli".

La ministra federale della Cultura dei Verdi, Claudia Roth, ha inviato un messaggio audio di saluti. "La techno è più di un rumore", ha opinato. La musica fa parte integrante del paesaggio culturale di Berlino. "Il rave non conosce origine, genere o status sociale".

La Cultura Techno di Berlino Ora Riconosciuta come Patrimonio Culturale Intangibile in Germania. I ministri della cultura del governo federale e degli stati hanno espanso il registro nazionale di conseguenza. "Rave The Planet" ha presentato la domanda. Roth l'ha definita un traguardo significativo. Dr. Motte, however

