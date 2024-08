Più di una dozzina di vite sono state tragicamente perse in un attacco terroristico a Mogadiscio.

In un atto brutale di terrore, una bomba è esplosa in un ristorante nella capitale Mogadiscio, in Somalia, causando almeno undici vittime secondo le forze dell'ordine locali. L'esplosione è stata controllata a distanza. Le vittime erano principalmente civili, con quattro persone fortunate che sono sopravvissute con ferite. Il ristorante è popolare tra il personale di sicurezza.

Solo poco tempo fa, gli avvisi di sicurezza dell'ONU hanno avvertito il personale dell'ONU della probabilità di attacchi terroristici imminenti. Sono stati invitati a evitare eventi pubblici e uffici governativi.

Sono passati solo due settimane da quando i terroristi di Al-Shabaab hanno bombardato un hotel sulla spiaggia di Lido, a Mogadiscio. Più di 30 persone hanno perso la vita a causa della violenza scatenata dal gruppo militante. Hanno preso di mira i bagnanti e hanno sparato indiscriminatamente.

Il gruppo estremista Al-Shabaab ha mantenuto il controllo su alcune regioni della Somalia, ma è stato costretto ad abbandonare la capitale di recente. Tuttavia, questi radicali continuano a compiere attacchi contro istituzioni governative e luoghi che rappresentano uno stile di vita occidentale, come hotel e ristoranti.

Gli avvisi di sicurezza dell'ONU si sono rivelati profetici, poiché l'attacco recente al ristorante lo dimostra. L'orribile aggressione contro i civili e il personale di sicurezza è un promemoria inquietante del terrorismo di Al-Shabaab ancora in corso a Mogadiscio.

