- Più di un quarto di secolo di trasmissioni "completamente in scatola" della ZDF.

Ogni domenica e dalle mattine del lunedì al venerdì, per gli ultimi 25 anni, "Volle Kanne" è stata una presenza fissa sulla tavola della colazione, partecipando a conversazioni su cucina, giardinaggio, consigli per la salute e notizie politiche, economiche e sociali. Milioni di persone si sintonizzano ogni giorno per godersi questo mix che garantisce il successo.

Nata nel 1999 come "Volle Kanne, Susanne" condotta da Susanne Stichler, ora celebra il suo venticinquennale. Nella settimana entrante (a partire dal 26 agosto), sono attesi ospiti come lo sportivo estremo Joey Kelly con suo figlio Luke, il musicista Thomas Anders e il frontman dei Revolverheld Johannes Strate insieme al pianista Sebastian Knauer.

"La varietà del programma si è dimostrata vincente per 25 anni", afferma la responsabile della redazione di ZDF Bettina Schausten. "Al più famoso angolo per le crêpes francesi della Germania, parliamo di ciò che plasma la vita quotidiana delle persone".

Di recente, questo ha incluso discussioni con esperti sulla nuova variante del Mpox, uno scorcio sul recente festival culturale Ruhrtriennale e un reportage sullo yoga del vino - tutto racchiuso in 85 minuti. Durante la settimana dell'anniversario, i temi copriranno le prossime elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia.

"Gli ultimi anni sono stati duri per molte persone. Programmi come 'Volle Kanne' forniscono familiarità e tranquillità nella vita quotidiana, aiutando a dare un senso al ciclo incessante delle notizie", afferma Nadine Krüger, conduttrice dal 2009 (dopo una breve interruzione).

Il team di "Volle Kanne" include anche il suo pubblico, con domande da Facebook rivolte agli ospiti in diretta. Fino ad agosto 21, l'audience media è stata di 0,637 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 15,1% - leggermente superiore alla media annuale del 2023 del 14,2%.

Ci sono circa 250 episodi all'anno. "Volle Kanne" va in onda dal lunedì al venerdì dalle 9:05 alle 10:30, dopo il programma "Morgenmagazin" di ARD e ZDF. Come magazine mattutino, "Volle Kanne" ora spicca tra i principali broadcaster, con "Sat.1-Frühstücksfernsehen" di Sat.1 come principale concorrente fino alle 10:00.

"Live nach Neun" di ARD era un formato simile a "Volle Kanne", ma è stato interrotto alla fine del 2023 dopo circa cinque anni e mezzo. All'epoca, ARD ha menzionato "risparmi sui budget dei programmi lineari" per riallocare le risorse alla sua mediateca.

"Raggiungere le persone ogni giorno nella loro vita" è come il conduttore di "Volle Kanne" Florian Weiss descrive la principale sfida del programma: "Con così tante cose per la testa - dalle notizie attuali a salute, tutela dei consumatori e questioni legali, a cucina, giardinaggio e fai-da-te, unite a un ospite di spicco - per me, è il lavoro migliore del mondo".

I collaboratori regolari includono i cuochi Armin Roßmeier e Mario Kotaska, la regina della pasticceria Cynthia Barcomi, la designer d'interni Ann-Kathrin Otto, il tuttofare Mick Wewers e il giornalista medico Christoph Specht.

Weiss, anche lui di 47 anni come Krüger, è il conduttore principale dal 2021, seguendo le orme di Ingo Nommsen, che ha guidato la trasmissione in diretta da Düsseldorf per 20 anni. Per l'edizione dell'anniversario del 30 agosto, ZDF promette un'unico primo: Krüger e Weiss co-condurranno dalla "Volle Kanne" studio situato al Düsseldorf Media Harbor.

