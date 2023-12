Più di un miliardo di persone si recheranno alle urne in Asia meridionale nel 2024

Una leggenda del cricket ed ex primo ministro che langue in prigione contro un ex latitante che cerca di tornare in auge mentre un potente esercito lo sorveglia.

Un leader populista che spera di entrare nel suo secondo decennio al potere, spingendo un marchio di politica popolare ma religiosamente divisivo.

E una nazione insulare che si sta riprendendo dalla peggiore crisi economica degli ultimi decenni, dopo che i manifestanti hanno preso d'assalto il palazzo presidenziale.

Quattro Paesi dell'Asia meridionale dovrebbero andare alle urne il prossimo anno, in un grande test per la democrazia che vedrà quasi 2 miliardi di persone in Bangladesh, Pakistan, India e Sri Lanka esprimere il proprio voto da gennaio a settembre.

Tutte ex colonie che hanno ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel secolo scorso, ciascuna di esse si trova in una fase diversa di crescita e deve affrontare una serie di crisi e opportunità.

Ecco cosa c'è da sapere sul più grande spettacolo della democrazia.

Bangladesh

Il Bangladesh, un Paese di circa 170 milioni di abitanti, è il primo a votare il 7 gennaio.

La democrazia, un tempo multipartitica, è minacciata dal fatto che il partito al potere, la Lega Awami, continua a portare avanti quella che secondo i gruppi per i diritti è una campagna per mettere a tacere il dissenso, spingendo la repubblica verso qualcosa di più simile a uno Stato monopartitico.

Sheikh Hasina, attuale primo ministro e presidente del partito Awami, sarà probabilmente rieletta alla guida del Paese per il quarto mandato consecutivo.

Hasina è al potere dal 2009 e ha vinto le ultime elezioni nel dicembre 2019, in uno scrutinio funestato da violenze mortali e accuse di brogli elettorali.

All'epoca mancava la sua principale avversaria Khaleda Zia, ex primo ministro e capo della principale opposizione, il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), incarcerata l'anno prima per accuse di corruzione.

Per gran parte degli ultimi tre decenni, la politica in Bangladesh è stata definita da un'aspra rivalità tra le due donne, che hanno visto assassinare rispettivamente il padre e il marito politici in carica. Le turbolenze politiche hanno seguito la seconda generazione.

Zia, 78 anni, vive ora agli arresti domiciliari e il suo BNP continua ad affrontare le crescenti sfide di Hasina e della sua amministrazione, con l'arresto in massa dei suoi politici.

La situazione è sfociata in proteste e il BNP ha deciso di boicottare nuovamente le elezioni, spianando la strada ad Hasina ancora una volta.

"Il governo sostiene di impegnarsi per elezioni libere ed eque con i partner diplomatici, mentre le autorità statali stanno contemporaneamente riempiendo le carceri con gli oppositori politici della Lega Awami al governo", ha dichiarato Julia Bleckner, ricercatrice senior per l'Asia di Human Rights Watch, in un comunicato di novembre.

"Un'elezione libera è impossibile quando il governo soffoca la libera espressione e mette sistematicamente fuori gioco l'opposizione, i critici e gli attivisti attraverso arresti arbitrari, sparizioni forzate, molestie e intimidazioni", ha aggiunto Bleckner.

Eppure, il Paese - che aspira a diventare un Paese a medio reddito entro il 2031 - sta vivendo un'epoca di crescita economica. Gran parte di questa crescita è dovuta all'industria manifatturiera dell'abbigliamento, che rappresenta il 35,1% del prodotto interno lordo annuale del Bangladesh, secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

"Da quando è nato, il Bangladesh ha sempre avuto un'instabilità politica, ma è riuscito ad avere un ottimo tasso di crescita", ha dichiarato Sreeradha Dutta, professore di affari internazionali presso la OP Jindal Global University e autore di "Bangladesh on a New Journey - Moving Beyond Regional Identity".

Ha aggiunto che il Paese sta costruendo relazioni solide con i principali vicini della regione.

"Quindi, a prescindere da chi sarà il leader, verranno ripresi gli stessi modelli di sviluppo... perché il Bangladesh aspira a diventare qualcosa di molto più grande di quello che è attualmente".

Il Pakistan

Governato per gran parte dei suoi 76 anni da dinastie politiche o da establishment militari, nessun leader democraticamente eletto ha mai completato un intero mandato quinquennale da quando il Pakistan ha ottenuto l'indipendenza.

Negli ultimi anni, il Paese, che conta 230 milioni di abitanti, ha visto il mix fin troppo familiare di instabilità politica e attacchi militanti, insieme a una crisi economica particolarmente acuta che ha colpito brutalmente sia le famiglie a medio che quelle a basso reddito.

Imran Khan, l'ex primo ministro del Paese e probabilmente la figura più popolare, sta languendo dietro le sbarre, accusato di frode e di aver rivelato segreti di Stato, il che gli impedisce di partecipare alle prossime elezioni di febbraio.

Khan, che è stato estromesso dal potere con un voto di sfiducia parlamentare lo scorso anno, sostiene che le accuse contro di lui sono motivate politicamente e sono state formulate per impedirgli di presentarsi alle elezioni, un'accusa che le autorità negano.

Alle stazioni televisive è stato vietato di trasmettere i discorsi di Khan e molti dei suoi colleghi del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sono stati arrestati.

A ottobre, Nawaz Sharif, l'ex primo ministro pakistano latitante, è tornato nella nazione sud-asiatica dopo quasi quattro anni di auto-esilio, evitando l'arresto e agitando la già agitata scena politica del Paese, lasciando credere a molti che si stia candidando ancora una volta per il primo posto.

Nel frattempo, il Paese si trova ad affrontare sfide sempre più impegnative - dall'incertezza economica ai frequenti attacchi dei militanti, fino alle catastrofi climatiche che mettono a rischio milioni di persone - che pongono le basi per un difficile percorso di ripresa per la sua nuova leadership.

"L'incertezza politica ed economica vanno di pari passo", ha dichiarato Fahd Humayun, professore assistente di scienze politiche e Neubauer faculty fellow presso il dipartimento di scienze politiche della Tufts University.

"E qualsiasi governo che salga al potere attraverso elezioni sospette non solo sarà probabilmente debole e dipenderà dall'esercito per la sua sopravvivenza politica, ma difficilmente riuscirà ad attrarre gli afflussi di capitale di cui ha tanto bisogno".

India

Spesso definita il più grande esperimento di democrazia al mondo, l'India dovrebbe recarsi alle urne in primavera, in un'elezione mastodontica che probabilmente vedrà il Primo Ministro Narendra Modi assicurarsi un raro terzo mandato al potere.

Il leader populista del partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP) ha stretto la presa sulle istituzioni democratiche indiane come non si vedeva dagli anni '70, quando Indira Gandhi governava il Paese con il pugno di ferro, spingendolo verso l'autocrazia.

Ma sulla scena mondiale, l'India non è mai stata così importante.

Modi, il cui calendario quest'anno prevedeva viaggi diplomatici in Australia e negli Stati Uniti, si sta presentando come uno statista che sta cementando il Paese come una moderna superpotenza. Il 2023 è stato un anno straordinario per gli 1,4 miliardi di abitanti dell'India.

Quest'anno è stato il momento in cui ha superato la Cina per diventare la nazione più popolosa del mondo, mentre l'anno precedente ha superato il suo ex dominatore coloniale, la Gran Bretagna, per diventare la quinta economia mondiale.

Ad agosto, l'India ha fatto la storia con l'atterraggio morbido di un rover sulla Luna, diventando solo la quarta nazione al mondo ad aver compiuto un'impresa del genere, e settimane dopo ha lanciato la sua prima navicella spaziale dedicata allo studio del Sole.

Il Paese ha ospitato il Gruppo dei 20 (G20) a settembre, offrendo a Nuova Delhi l'opportunità di estendere la propria leadership oltre i confini nazionali in un momento di crescente agitazione politica.

Tuttavia, dalla sua prima elezione, avvenuta quasi un decennio fa, i critici affermano che l'ethos laico e democratico della più grande democrazia del mondo si sta sgretolando a una velocità allarmante, con le minoranze che si sentono perseguitate dalle politiche maggioritarie del BJP e qualsiasi critica al governo che rischia di essere censurata e punita duramente.

A contrapporsi a Modi è un'alleanza di 26 partiti politici di recente formazione, nota come INDIA, che include la principale opposizione del Paese, il Congresso Nazionale Indiano.

Ma nell'ultimo sondaggio sul sentimento degli elettori, il Partito del Congresso ha perso tre voti regionali su quattro nelle elezioni statali chiave di dicembre, dando una spinta a Modi e al suo BJP.

Mentre le elezioni si avvicinano, gli analisti affermano che la politica indiana rimane imprevedibile e che molto può cambiare man mano che i partiti si preparano alla campagna elettorale nei prossimi mesi.

"La gente spera che ci sia una sfida a Modi, che i partiti dell'opposizione si mettano d'accordo. Quel sogno che sembrava possibile anche solo tre mesi fa ora sembra più difficile", ha detto C. Raja Mohan, senior fellow dell'Asia Society Policy Institute, durante una recente conferenza con l'Asia Society.

"Ma anche sei mesi sono un periodo lungo in politica".

Sri Lanka

Quasi due anni fa, l'allora presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa fu costretto a fuggire dal Paese dopo che manifestanti furiosi presero d'assalto la sua residenza, incolpandolo della peggiore crisi economica del Paese degli ultimi 73 anni.

È stato un momento straordinario per un movimento di protesta che ha spinto la nazione di 22 milioni di abitanti in bancarotta sotto i riflettori del mondo dopo che l'inflazione è salita alle stelle e le riserve estere si sono ridotte, lasciando milioni di persone nell'impossibilità di permettersi cibo, carburante e medicine.

Rajapaksa si è dimesso dal suo incarico, aprendo la strada all'attuale presidente Ranil Wickremesinghe.

Nelle elezioni previste entro settembre, Wickremesinghe si candiderà probabilmente per un secondo mandato, mesi dopo aver contribuito a garantire un prestito molto necessario dal Fondo Monetario Internazionale e aver fatto ampie riforme del bilancio per assicurare la crescita finanziaria.

Lo Sri Lanka non ha avuto elezioni generali dal 2018 e Wickremesinghe ha ripetutamente rinviato le elezioni a causa della crisi economica.

Mentre l'economia - e la popolazione - si riprende, non è ancora stata annunciata una data per le elezioni e resta da vedere se il 2024 sarà l'anno in cui il popolo del Paese deciderà il suo futuro leader.

