Più di trenta morti sono stati segnalati a seguito del crollo di una diga in Sudan, come dichiarato da un'organizzazione delle Nazioni Unite.

Inondazioni catastrofiche hanno cancellato 20 insediamenti e ne hanno lasciati altri 50 in rovina dopo il fallimento della diga di Arba'at di domenica, come riferito dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la Coordinazione degli Affari Umanitari (OCHA). Si stima che circa 50.000 persone abbiano incontrato difficoltà severe a causa del disastro.

Nelle villaggi di Khor-Baraka e Tukar, i residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case per motivi di sicurezza, come riferito dall'OCHA, citando le autorità locali. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare significativamente, come suggerito dall'OCHA.

Le immagini dell'Agenzia France-Presse (AFP) mostrano veicoli industriali sommersi nel fango e nei detriti, alcuni carichi di contenitori e beni personali. Altri veicoli sono a malapena riconoscibili sulla riva del fiume sabbiosa.

Moussa Mohamad Moussa, un residente locale che vive vicino alla diga, ha raccontato la sua esperienza in un altro video dell'AFP, dicendo: "La diga è crollata e... l'acqua ha trascinato via circa 40 persone".

"Nella regione da cui vengo, l'area di Tabub... mi hanno detto che tutte le strutture e i beni sono stati trascinati via", ha aggiunto.

Il residente Ali Issa è stato fotografato mentre racconta come ha aiutato a salvare famiglie, anziani e bambini intrappolati nei loro veicoli quando le acque delle inondazioni sono aumentate. "Siamo arrivati ​​sul posto per valutare la situazione, ma non siamo riusciti a raggiungere la diga di Arba'at perché c'era troppa acqua", ha spiegato.

Le valutazioni preliminari suggeriscono che le piogge incessanti hanno provocato la rottura della diga, come rivelato dall'OCHA, portando alla completa svuotamento della riserva idrica dietro di essa.

La struttura danneggiata forniva l'acqua potabile principale a Port Sudan, la quinta città più grande del Sudan, situata a circa 38 chilometri (23 miglia) a sud-est.

L'OCHA ha previsto che i danni peggioreranno la situazione umanitaria nello Stato del Mar Rosso. Di recente, le organizzazioni umanitarie hanno messo in guardia sul fatto che il Sudan è sull'orlo del collasso e della carestia a causa di più di un anno di conflitto civile.

Il ministro federale della Salute del Sudan, il dottor Haitham Muhammad Ibrahim, ha promesso soccorsi umanitari urgenti, tra cui la fornitura di medicinali essenziali e personale medico, durante una visita nella regione di domenica, come annunciato dal suo ufficio. Ha anche promesso il sostegno finanziario per gli sforzi di evacuazione.

Il capo delle Forze Armate Sudanesi (SAF) e capo del Consiglio di Sovranità Transitorio del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ha visitato Tokhar, una regione non colpita dal crollo della diga ma devastata dalle tempeste del weekend, secondo un comunicato del Consiglio. Le immagini caricate dal Consiglio mostrano Al-Burhan che parla con i residenti del

