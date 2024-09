- Più di cinquanta vittime: l'Ucraina sopporta il dolore dell'attacco missilistico russo

In Ucraina, il dolore persiste dopo un devastante attacco con missili Iskander sulla città principale di Poltava, che ha causato 51 morti e 271 feriti al calare della notte. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta, mentre si presume che ci siano ancora persone sepolte sotto le macerie. particularmente colpito è stato l'Istituto Militare di Telecomunicazioni e Informatica di Poltava, dove molti soldati hanno perso la vita.

L'esercito russo è sotto accusa per l'attacco alla città, situata a 280 chilometri a est di Kyiv. Questo attacco è stato particolarmente devastante, ma il bombardamento di aree urbane e obiettivi civili è diventato un orribile evento quotidiano per gli ucraini - nella notte, un'università nella capitale regionale nord-orientale di Sumy è stata rasa al suolo da un attacco aereo.

Dopo la tragedia di Poltava, Zelenskyy ha rinnovato la sua richiesta all'Occidente di autorizzare rapidamente armi a lungo raggio per colpire le installazioni militari russe. Ha dichiarato: "Gli attacchi russi diventano impossibili se possiamo distruggere i siti di lancio dei occupanti e le loro basi militari, nonché la loro logistica". Zelenskyy ha anche elogiato la Romania per la sua promessa di consegnare un sistema di difesa aerea Patriot e ha discusso con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau della necessità di ulteriori sistemi di difesa aerea e armi a lungo raggio.

Ristrutturazione del governo di Kyiv

Inoltre, Zelenskyy ha annunciato una riorganizzazione del governo per affrontare le sfide interne ed esterne impending in autunno. Garantire l'approvvigionamento di energia per la popolazione durante la stagione fredda è uno dei principali problemi - gli attacchi russi persistenti hanno causato gravi danni alle reti elettriche e di riscaldamento dell'Ucraina, portando a frequenti blackout.

Diversi ministri hanno rassegnato le dimissioni, con voci che suggeriscono che il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba potrebbe essere licenziato. Tuttavia, si prevede che il Primo Ministro Denys Shmyhal conserverà il suo posto.

Le prime tre dimissioni riguardano i ministri responsabili dell'industria della difesa, della giustizia e dell'ambiente. Inoltre, il capo del Fondo Statale della Proprietà, responsabile delle privatizzazioni, intende dimettersi. Successivamente sono state annunciate le dimissioni dei Vice-Primi Ministri Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk. Vereshchuk si occupa degli affari dei rifugiati, mentre Stefanishyna sovrintende all'integrazione europea dell'Ucraina. Si dice che stia preparando un nuovo ruolo all'interno del governo.

La situazione al fronte rimane difficile

Nel frattempo, le forze ucraine al fronte continuano a subire pressioni. Secondo il rapporto serale dello Stato Maggiore ucraino, sono state registrate quasi 200 schermaglie. L'attenzione principale degli sforzi offensivi russi remains la città di Pokrovsk nella regione di Donetsk, dove sono stati segnalati circa 60 conflitti. In questa zona, le truppe russe hanno guadagnato terreno nelle ultime settimane a causa della loro superiorità numerica e materiale, nonché della loro supremazia aerea.

L'Ucraina accusa la Russia di aver eseguito prigionieri di guerra.

L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha accusato i soldati russi di aver ucciso altri prigionieri di guerra. Sono state aperte indagini sulla fucilazione di tre ucraini nella zona di Torez della regione di Donetsk, secondo un comunicato dell'agenzia sul suo canale Telegram. I tre ucraini sono stati costretti a uscire da un bunker con le mani alzate e poi sdraiati a terra e uccisi alla schiena, secondo il rapporto dell'agenzia, che fa riferimento a video circolanti su Internet.

Questo mercoledì, oltre alla prevista riorganizzazione del governo, è attesa la visita del Primo Ministro irlandese Simon Harris a Kyiv. Come annunciato dal governo di Dublino, incontrerà il Presidente Zelenskyy. L'Irlanda prevede di fornire circa 36 milioni di euro per l'aiuto umanitario e la ricostruzione dell'Ucraina.

L'Unione Europea ha espresso una forte condanna verso gli attacchi militari russi alle città ucraine, compreso l'attacco a Poltava, e ha chiesto un resoconto. Di fronte a questi eventi, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha intensificato le sue richieste all'Unione Europea, chiedendo l'autorizzazione rapida di armi a lungo raggio per difendersi dalle installazioni militari russe.

