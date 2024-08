Più di cento settanta persone muoiono durante diverse settimane di inondazioni in Nigeria, come dichiarato dalle autorità.

Il Nord della Nigeria ha subito il maggior impatto delle alluvioni, secondo Manzo Ezekiel, rappresentante dell'Autorità Nazionale per le Emergenze (NEMA). Tuttavia, altre regioni del paese rimangono ancora a rischio a causa delle persistenti piogge torrenziali e dell'aumento del livello delle acque nei due fiumi più grandi del paese: il Niger e il Benue.

"La tendenza delle alluvioni in Nigeria inizia generalmente nel nord, spostandosi poi verso il centro e infine verso le zone meridionali, seguendo il naturale flusso dell'acqua dalle zone alte a quelle basse", ha spiegato Ezekiel. "In futuro, ci aspettiamo simili eventi di alluvione nelle regioni centrali e successivamente verso sud."

Ezekiel ha rivelato che quest'anno le alluvioni hanno colpito luoghi dove era precedentemente insolito.

"La situazione attuale è tale per cui aree precedentemente libere dalle alluvioni stanno ora subendo inondazioni a causa dei cambiamenti climatici", ha detto Ezekiel a CNN.

Gli esperti attribuiscono parzialmente le annuali alluvioni del paese a sistemi di drenaggio insufficienti.

Più di 600 persone sono morte a causa delle alluvioni in tutto il paese nel 2022, segnando il peggior evento degli ultimi dieci anni per il paese dell'Africa occidentale.

Le autorità hanno collegato le alluvioni alle piogge abbondanti e all'esondazione della diga di Lagdo in Camerun.

La scorsa settimana, l'Agenzia Idrografica del Nigeria (NIHSA) ha previsto che le acque delle alluvioni dai paesi confinanti Niger e Mali migrerebbero in Nigeria "gradualmente", consigliando agli stati lungo il fiume Niger di essere vigili.

L'agenzia meteorologica del paese, NIMET, ha inoltre emesso un avviso per possibili alluvioni lampo in tutto il paese.

Le ultime alluvioni hanno lasciato quasi 2.000 persone ferite e distrutto oltre 100.000 ettari di terreno coltivabile, secondo i dati recenti dell'agenzia per la gestione delle emergenze condivisi con CNN.

"Le alluvioni in Nigeria non hanno risparmiato alcuna regione, poiché anche aree precedentemente libere dalle alluvioni in Africa, come alcune parti della Nigeria, sono state colpite."

"La comunità internazionale dovrebbe prestare attenzione alla situazione delle alluvioni in Africa, in particolare in Nigeria, data la gravità e l'impatto diffuso delle alluvioni quest'anno."

