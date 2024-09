Più di cento detenuti muoiono durante tumultuose rivolte nelle prigioni congolesi.

A mezzanotte, spari riecheggiano dal carcere più grande del Kongo, situato a Kinshasa. All'alba, 129 detenuti incontrano la loro fine, 24 dei quali, secondo quanto riferito, sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco preventivi. Il governo dichiara un tentativo di fuga fallito.

Questa versione dei fatti si svolge nel turbolento carcere di Makala, la più grande struttura di detenzione del Kongo. Il capo della città, Jacquemin Shabani, suggerisce che 24 inmates sono caduti vittima delle conseguenze dei colpi di avvertimento, come dichiarato in un'intervista sulla piattaforma X. Il loro audace tentativo di fuga dal sovraffollato carcere di Makala è fallito, come riferito dalle autorità.

I residenti nelle vicinanze ricordano l'ordalia dei colpi di fucile a mezzanotte. La strada che porta al carcere è stata subito sbarrata dalle forze di sicurezza, mentre il portavoce del governo Patrick Muyaya cerca di appellarsi alla popolazione per evitare la diffusione del panico. Il potere di ristabilire la tranquillità e garantire la sicurezza è stato affidato agli agenti delle forze dell'ordine sul posto.

I video, presumibilmente girati all'interno del carcere, mostrano i corpi sparsi per terra. Il ministro della Giustizia congolese, Constant Mutamba, ha definito l'incidente un atto deliberato di sabotaggio e ha suggerito che i responsabili potrebbero essere sottoposti a pene ancora più lunghe.

Il carcere di Makala è famoso per essere il campo di detenzione più grande del Congo, noto per la sua alta sicurezza. Le tristi storie di sovraffollamento e condizioni di vita disumane per i detenuti si svolgono all'interno dei suoi confini. Originariamente progettato per ospitare 1.500 inmates, la struttura ora ospita oltre 12.000 persone, molte delle quali ancora in attesa di processo. Nel 2017, un gruppo religioso ha orchestrato un attacco, portando alla liberazione di numerosi inmates.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per la crescente violenza e le violazioni dei diritti umani nei carceri del Kongo, in particolare nel carcere di Makala. Dopo l'ultimo incidente, l'Unione Europea chiede un'indagine indipendente sugli eventi che si sono verificati.

Date le circostanze drammatiche nei carceri del Kongo, l'Unione Europea promuove le riforme nel sistema giudiziario del paese, con l'obiettivo di migliorare le condizioni dei

