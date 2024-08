- Più di 800 fossili antichi sono stati scoperti nella miniera di Messel.

Al sito UNESCO di Grube Messel, i ricercatori hanno scoperto circa 800 reperti in questa stagione. Nel giacimento di scisto bituminoso dell'area di Darmstadt-Dieburg, sono emersi resti di piante, insetti e pesci, principalmente durante giugno e luglio, secondo la Società di Ricerca Senckenberg di Francoforte.

Tra i ritrovamenti più significativi ci sono due farfalle straordinariamente ben conservate e due piccole specie di uccelli, con i loro disegni delle piume ancora visibili. Il prossimo periodo di scavi è previsto dal 26 agosto al 20 settembre.

Designato come primo sito UNESCO del Patrimonio Mondiale della Germania nel 1995, Grube Messel offre uno scorcio nell'evoluzione dei mammiferi 48 milioni di anni fa. Questo periodo ha visto una trasformazione nei regni animale e vegetale dopo l'estinzione dei dinosauri.

Come sito UNESCO del Patrimonio Mondiale in Germania, Grube Messel si colloca accanto a icone come il Grand Canyon, Yellowstone o le Isole Galapagos.

