Più di 80 anni dopo la scomparsa in Romania, un aviatore americano della seconda guerra mondiale è stato onorato

Il Tenente Secondo della United States Army Air Forces, Stanley J. Samoski, che era stato dato per disperso fino a febbraio 2024, è stato riconosciuto con una rosetta di bronzo posta accanto al suo nome sul Muro dei Caduti del Cimitero Americano del Nord Africa a Carthage, Tunisia, come ha dichiarato in una nota stampa del giovedì il Comitato delle Tombe di Guerra Americane.

L'Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica di Tunisia, Joey R. Hood, ha posto la rosetta sul muro dove sono incisi 3.724 nomi per indicare che Samoski ora è tra i soldati che sono stati recuperati e identificati.

L'Agenzia per la Contea dei Prigionieri di Guerra e Dispersi (DPAA) ha annunciato lo scorso mese che Samoski era stato identificato, secondo una nota stampa dell'agenzia.

Samoski, originario del New Hampshire, verrà sepolto nel Cimitero Nazionale di Arlington in una data ancora da annunciare, ha dichiarato il Comitato delle Tombe di Guerra Americane.

Il 1 agosto 1943, Samoski prestava servizio nel 334° Squadrone Bombardieri, 98° Gruppo Bombardieri della Nona Forza Aerea quando il suo aereo B-24 Liberator precipitò, secondo l'Agenzia per la Contea dei Prigionieri di Guerra e Dispersi.

Il fuoco contraereo nemico abbatté l'aereo durante una grande missione di bombardamento chiamata Operazione Tidal Wave vicino a Bucarest, Romania. I resti di Samoski non furono identificati durante la Seconda Guerra Mondiale e furono sepolti tra i non identificati nella sezione degli eroi del Cimitero Civile e Militare di Bolovan, Ploiesti, Prahova, Romania, ha dichiarato l'agenzia.

Il Comando di Registrazione dei Caduti Americani, che rintracciava i caduti americani, esumò tutti i resti americani dal cimitero dopo la guerra, secondo l'agenzia.

I resti di oltre 80 non identificati che non potevano essere identificati furono recuperati e sepolti in due cimiteri in Belgio.

L'Agenzia per la Contea dei Prigionieri di Guerra e Dispersi ha iniziato a esumare i resti di coloro che si presumevano essere i non identificati legati all'Operazione Tidal Wave nel 2017. Quelli resti furono quindi inviati da Belgio a un laboratorio dell'agenzia per essere esaminati e identificati, ha dichiarato l'agenzia.

"Per identificare i resti di Samoski, i ricercatori della DPAA hanno utilizzato l'analisi odontoiatrica e antropologica, nonché le prove circostanziali", ha dichiarato l'agenzia nella nota stampa. "Inoltre, i ricercatori del Sistema di Esami Medici delle Forze Armate hanno utilizzato l'analisi del DNA mitocondriale (mtDNA)."

La rosetta di Samoski è stata la 21esima a essere posta sul Muro dei Caduti del Cimitero Americano del Nord Africa, ha dichiarato il comitato.

L'Ambasciatore degli Stati Uniti, Joey R. Hood, ha espresso il riconoscimento della nostra nazione ponendo la rosetta di bronzo sul nome di Samoski, poiché ora lo consideriamo tra i 3.724 soldati riconosciuti.

Il laboratorio dell'Agenzia per la Contea dei Prigionieri di Guerra e Dispersi ha giocato un ruolo cruciale nell'identificare Stanley J. Samoski utilizzando l'analisi odontoiatrica, antropologica e mtDNA.

