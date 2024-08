- Più di 700 reati antisemiti nel secondo trimestre

Incidenti anti-ebraici: L'Ufficio federale tedesco per la criminalità ha registrato 715 casi nel secondo trimestre di quest'anno, compresi 19 atti violenti con sette feriti. Questo numero è superiore di oltre un terzo rispetto all'anno precedente.

Rispetto all'inizio dell'anno, la tendenza mostra un lieve calo: dalle statistiche degli stessi dati da gennaio alla fine di marzo, si sono registrati 793 casi, compresi 14 atti violenti e sette feriti. Questi dati provengono dalla risposta del governo tedesco a una domanda di Petra Pau, Vicepresidente del Bundestag e politica del Partito di Sinistra.

"Il numero di crimini antisemiti registrati rimane alto," ha detto Petra Pau all'agenzia stampa tedesca. Ha seguito questi numeri per anni. "Questi casi dimostrano che la diffusione dei sentimenti antisemiti spesso porta a violenza attiva. Le persone ebree non si sentono ancora al sicuro negli spazi pubblici. Gli incidenti possono verificarsi ovunque, dalle università ai bar ai supermercati." Ha avvertito che con l'escalation di varie crisi, i numeri potrebbero aumentare ulteriormente.

I numeri potrebbero ancora cambiare

Dopo l'attacco terroristico di Hamas in Israele dell'ottobre 2023, il numero di incidenti e crimini antisemiti è aumentato anche in Germania. I numeri possono essere confusi e difficili da confrontare a causa degli standard di registrazione diversi utilizzati dalla polizia e dai centri di segnalazione della Rias.

Nel loro riscontro a Petra Pau, il Ministero federale dell'Interno si riferisce alle statistiche ufficiali sui crimini a motivazione politica, ma questi sono numeri preliminari che potrebbero cambiare con ulteriori segnalazioni.

Dei 715 incidenti antisemiti registrati da aprile alla fine di giugno, 302 erano casi di discorsi d'odio. 298 casi sono stati categorizzati come "ideologia straniera". Altri 256 casi sono stati attribuiti a "crimini a motivazione politica di destra", compresi due atti violenti.

Berlino è stata il punto caldo regionale, con 320 casi di antisemitismo registrati lì. In totale, sono state identificate 580 persone sospette. Sei persone sono state temporaneamente trattenute, ma non sono state emesse inizialmente mandate di arresto. Sei delle sette persone ferite in violenza antisemita erano a Berlino, con una in Renania Settentrionale-Vestfalia. Tutti sono stati segnalati come aver subito ferite lievi.

