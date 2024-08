Più di 700 migranti attraversano il canale della Manica per entrare in Gran Bretagna in un solo giorno

Più di 700 rifugiati hanno attraversato la Manica in piccole imbarcazioni dalla Francia al Regno Unito in un solo giorno, battendo il record dal momento dell'insediamento del nuovo Primo Ministro britannico Keir Starmer. Nella giornata di domenica, 11 imbarcazioni con un totale di 703 persone hanno raggiunto la costa inglese, secondo i dati del Ministero dell'Interno del Regno Unito.

Il controllo dell'immigrazione illegale è stato uno dei temi chiave delle elezioni parlamentari del Regno Unito, nelle quali il Partito Laburista di sinistra di Starmer ha ottenuto una vittoria schiacciante all'inizio di luglio. Pochi giorni dopo aver assunto l'incarico, il nuovo Primo Ministro ha abolito un controverso programma di deportazione introdotto dal precedente governo conservatore per inviare i migranti in Rwanda.

Invece, Starmer si è impegnato a smantellare i network di trafficanti di esseri umani che organizzano questi pericolosi attraversamenti, chiedendo migliaia di euro per ciascun rifugiato.

Gli ultimi attraversamenti portano il numero totale di attraversamenti della Manica quest'anno a 18,342, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Finora quest'anno, 25 persone sono morte nei tentativi di attraversamento.

Il nuovo record di oltre 700 rifugiati che attraversano la Manica in un giorno ha posto pressioni sul nuovo Primo Ministro, Keir Starmer, per rafforzare le sue politiche sull'immigrazione. Nonostante l'abolizione del programma di deportazione in Rwanda, Starmer intende affrontare il problema smantellando i network che favoriscono queste pericolose nuove migrazioni.

