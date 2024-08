Più di 70.000 fulmini in Svizzera durante le tempeste

Dopo giorni di caldo torrido con temperature fino a 35°C e oltre, oltre 70.000 saette hanno colpito la Svizzera lunedì sera. Le forti piogge hanno scatenato inondazioni, frane e slavine. Diversi temporali si sono sviluppati intorno al Lago di Brienz, causando forti piogge e muovendosi lentamente.

A Brienz, circa 75 chilometri a sud-est di Berna, il piccolo fiume Milibach ha superato gli argini dopo forti piogge. Ha portato detriti e legname dalle zone più alte, attraversando le strade. Le auto sono state trascinate via nel villaggio sul lago e la stazione ferroviaria è stata allagata. Pressappoco due dozzine di voli hanno dovuto essere deviati all'Aeroporto di Zurigo.

Intorno a 70 persone sono state evacuate come precauzione a causa del rischio di inondazioni nelle loro case. Non sono state segnalate persone disperse dall'Organizzazione di Leadership Regionale dell'Alta Brienz (RFO). L'entità dei danni non è stata inizialmente stimata. I servizi ferroviari e di traghetto per Brienz sono rimasti sospesi, con autobus che hanno sostituito. La strada principale è stata chiusa.

La pioggia improvvisa è stata attribuita a venti di uragano, aggiungendo caos a Brienz. Despite gli sforzi di evacuazione, alcuni edifici nella zona sono stati gravemente danneggiati dalle acque in corsa.

Leggi anche: