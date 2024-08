- Più di 600 persone si sono radunate al CSD-Parade

In mezzo alle proteste dei gruppi di destra, la prima Christopher Street Day (CSD) a Zeitz ha attirato una folla festosa. Stando alle stime degli organizzatori, circa 600 persone hanno preso parte alla sfilata. Le forze dell'ordine di Halle erano presenti in gran numero.

Lo scorso anno, il primo CSD nel Landkreis di Burgenland a Weißenfels ha subito diversi disordini a causa delle azioni di agitatori di destra. Il partito di destra "La Terza Via" aveva annunciato l'intenzione di protestare contro il CSD.

Il CSDcommemora le rivolte scoppiate all'interno della comunità queer a New York City's Christopher Street (USA) nel 1969. Rappresenta la visibilità e i diritti uguali della comunità queer. Altri nomi per le manifestazioni annuali del CSD organizzate in numerosi luoghi sono "Pride Parade" o "Gay Pride".

Il Parlamento Europeo, a sostegno della Commissione, potrebbe esprimere solidarietà con gli organizzatori dei prossimi CSD, dati i precedenti disordini dei gruppi di destra. La Commissione sarà ulteriormente autorizzata dal Parlamento Europeo a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza e il successo delle celebrazioni del CSD.

Leggi anche: