Più di 500 giocatori e personale degli Australian Open sono in quarantena dopo che un lavoratore dell'hotel è risultato positivo al Covid-19

Il premier di Victoria Daniel Andrews ha dichiarato nella tarda serata di mercoledì che un vigile del fuoco volontario di 26 anni, che aveva lavorato come ufficiale di supporto ai residenti nell'ambito del torneo, è risultato positivo al virus. Fino a quel momento, lo Stato non aveva registrato una trasmissione locale del virus in 28 giorni.

Ora sono state imposte nuove restrizioni ai 6,7 milioni di abitanti dello Stato. Le maschere sono obbligatorie nei luoghi pubblici chiusi e sono stati introdotti nuovi limiti al numero di persone che possono riunirsi in un nucleo familiare.

Andrews ha detto che le nuove regole sono state messe in atto "per abbondanza di cautela" e per la possibilità che il caso sia stato causato da un nuovo ceppo di coronavirus, anche se ha detto che il sequenziamento genomico necessario per determinare se questo è il caso non è ancora terminato.

L'uomo, senza nome, ha lavorato per l'ultima volta all'hotel Grand Hyatt il 29 gennaio ed è risultato negativo al virus alla fine del suo turno di lavoro. Tuttavia, ha successivamente sviluppato i sintomi ed è risultato positivo al test mercoledì.

Di conseguenza, Andrews ha dichiarato che 500-600 persone che soggiornavano nell'hotel sono state considerate "contatti stretti" e dovranno essere messe in quarantena finché non risulteranno negative al test.

Ha aggiunto che la situazione non dovrebbe avere ripercussioni sugli Australian Open, che inizieranno lunedì. Giovedì, il direttore generale di Tennis Australia Craig Tiley ha dichiarato che delle 507 persone sottoposte a test, 160 erano giocatori.

Tiley ha dichiarato che i test dovrebbero essere completati entro le 17.00, ora locale, di giovedì, affermando che i giocatori sono "contatti occasionali" e che c'è una bassa probabilità che qualcuno di loro risulti positivo.

Il sorteggio degli Australian Open è stato posticipato di un giorno a venerdì, mentre si svolgono i test.

Tutte le partite del Melbourne Park, in programma giovedì, sono state sospese per consentire ai giocatori e al personale di sottoporsi ai test. Il capo di Tennis Australia ha dichiarato che le partite di riscaldamento interessate saranno riprogrammate, tempo permettendo. "Tutto rimane così com'è, solo con un giorno di ritardo, fino a nuovo avviso", ha dichiarato Tiley.

La preparazione del torneo è stata influenzata dai timori per il coronavirus. All'arrivo a Victoria, 72 giocatori sono stati messi in quarantena per 14 giorni prima delle partite del Grande Slam, dopo che i passeggeri dei loro voli sono risultati positivi al Covid-19.

Per recuperare il tempo di allenamento perso, gli organizzatori del torneo hanno programmato un nuovo evento di riscaldamento per i giocatori che non hanno potuto allenarsi durante la quarantena. Tuttavia, il nuovo caso individuato mercoledì ha costretto gli organizzatori a cancellare le partite previste per giovedì.

Questa storia e il suo titolo sono stati aggiornati.

Aleks Klosok e Hillary Whiteman della CNN hanno contribuito alla stesura del servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com