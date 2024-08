- Più di 500 attacchi contro i rifugiati nella prima metà dell'anno

La polizia ha registrato 519 incidenti contro rifugiati e richiedenti asilo in tutta la Germania nel primo semestre del 2024. Lo ha rivelato una risposta del governo federale a un'interrogazione della Sinistra nel Bundestag, ottenuta dal "Neue Osnabruecker Zeitung" (NOZ). Si tratta di reati come discorsi d'odio, coercizione e lesioni gravi.

In questi incidenti, avvenuti fuori dagli alloggi per rifugiati, sono rimaste ferite 46 persone, tra cui sei bambini, come si legge nella risposta, ottenuta anche dall'Agenzia tedesca di stampa. La maggior parte di questi incidenti - in totale 456 - è attribuita alla scena di destra. Inoltre, ci sono state 69 aggressioni contro gli alloggi per rifugiati. Nel primo semestre del 2023, gli inquirenti hanno registrato 1.155 incidenti contro i rifugiati, e nell'anno precedente ce ne sono stati 2.450.

Stando a quanto riferito dal NOZ, c'è un focus regionale di questi crimini nella Sassonia e nella Turingia, dove si terranno le elezioni statali il 1° settembre. Di conseguenza, su 286 attacchi contro i rifugiati in tutta la Germania nel secondo trimestre del 2024, il maggior numero si è verificato in Sassonia (41) e Turingia (35), seguite dalla Baviera (31), Bassa Sassonia (30) e Brandeburgo (29).

"È noto da tempo che c'è un legame stretto tra gli slogan razzisti pronunciati dai politici e le mobilitazioni razziste e gli attacchi per le strade", ha dichiarato Clara Buenger della Sinistra al "Neue Osnabruecker Zeitung". "Quando la destra chiede la 'rimigrazione' in parlamento e persino i membri del governo incolpano i rifugiati di tutti i problemi sociali, annunciano deportazioni di massa o addirittura definiscono i richiedenti asilo come invasori, come è successo in Gran Bretagna, i razzisti si sentono autorizzati a dare la caccia agli esseri umani e terrorizzare i rifugiati".

