Più di 50 morti e 200 feriti nell'attacco russo a Poltava, in Ucraina.

Secondo il Ministero della Difesa ucraino, due missili hanno colpito poco dopo l'attivazione dell'allerta aerea, con molte persone ancora in viaggio verso i rifugi. Le piattaforme digitali e i media locali hanno incoraggiato la popolazione a donare sangue e ad aiutare nel trattamento dei feriti.

In serata, il governatore di Poltava, Philip Pronin, ha espresso preoccupazione per il fatto che fino a 18 persone potrebbero ancora essere intrappolate sotto le macerie. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, i missili hanno preso di mira "un'istituzione educativa e un ospedale vicino" a Poltava. "Una parte dell'edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stata danneggiata", ha spiegato Zelensky tramite Telegram.

Situata a circa 300 chilometri a est di Kyiv, Poltava era abitata da circa 300.000 persone prima del conflitto. Fondato negli anni '60 durante il periodo dell'Unione Sovietica in Ucraina, l'Istituto Militare delle Comunicazioni è responsabile della formazione di specialisti delle telecomunicazioni.

La residente locale Yevgeniya Chyrva ha condiviso la sua esperienza, dicendo "La finestra si è aperta. C'era polvere ovunque. Sono riuscita a mettere in guardia mia sorella solo per il missile".

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock (Verdi) si è espressa su X, affermando che il secondo missile aveva colpito "mentre gli operatori di soccorso già prestavano assistenza ai feriti". Ha condannato il presidente russo Vladimir Putin per la sua "brutalità senza limiti" e ha chiesto che sia chiamato a rispondere delle sue azioni. Il segretario degli Esteri britannico David Lammy ha scritto su X che l'attacco a Poltava è stato un altro "atto spregevole e illegale di aggressione nella guerra di Putin contro l'Ucraina".

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha definito l'attacco "un altro triste promemoria della crudeltà di Putin verso il popolo ucraino".

Tuttavia, presto sono emerse forti critiche alla leadership militare ucraina dopo l'attacco. I blogger militari russi hanno sostenuto che l'obiettivo era destinato a una cerimonia militare all'aperto. I critici hanno messo in discussione la saggezza di organizzare simili riunioni in mezzo alla minaccia di attacchi russi. "Come è stato possibile che un numero così elevato di persone si radunasse in un simile istituto?" si è chiesto, per esempio, il blogger militare ucraino Sergei Naumovich.

La parlamentare ucraina Mariana Besugla, membro del comitato per la difesa e critica frequente della leadership militare ucraina, ha accusato gli alti ufficiali di mettere in pericolo i soldati attraverso simili eventi. Ha spiegato su Telegram che incidenti precedenti erano rimasti impuniti, nonostante rappresentassero una minaccia per i soldati.

Il governatore di Poltava, Pronin, ha spiegato che la sua amministrazione non poteva rilasciare ulteriori dettagli sulle circostanze dell'attacco per motivi di sicurezza. "Il nemico utilizza ogni tattica per infliggere sofferenza all'Ucraina e confondere il suo popolo. Affidatevi solo a fonti affidabili", ha sottolineato.

Zelensky ha annunciato l'avvio di un'indagine completa e rapida sulle circostanze dell'attacco a Poltava. Ha affermato che la Russia "sarà punita" e ha invitato i alleati occidentali di Kyiv a fornire rapidamente al suo paese nuovi sistemi di difesa aerea e ad autorizzare l'uso di armi a lungo raggio già consegnate per colpire il territorio russo.

Il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha condannato fermamente l'attacco con missili a Poltava e ha espresso solidarietà all'Ucraina. Dopo l'appello di Zelensky, Metsola ha invitato l'Unione Europea ad accelerare la consegna di ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina.

In risposta all'incidente, il presidente della Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo, David Sassoli, ha espresso la sua profonda preoccupazione e ha offerto il sostegno del Parlamento europeo al popolo ucraino in un momento di bisogno.

