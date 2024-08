Più di 50.000 casi di colera nel mondo nel mese di luglio

La malattia mortale del colera persiste nonostante gli sforzi per contrastarla. A luglio sono stati segnalati quasi 52.000 casi all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da 17 paesi, un aumento del 15% rispetto al mese precedente. Ci sono state 223 morti segnalate, un aumento del 34%. L'infezione intestinale viene trasmessa attraverso cibo e acqua contaminati, spesso attraverso feci. Può essere prevenuta con acqua pulita e igiene. Se non trattata, soprattutto nei bambini, può causare la morte in poche ore.

La regione dell'Mediterraneo Orientale ha segnalato il maggior numero di casi (circa 43.500), compresi paesi dal Pakistan al Marocco, nonché la Striscia di Gaza e i territori palestinesi occupati.

A livello globale, ci sono stati oltre 307.000 casi segnalati alla fine di luglio, con oltre 700.000 in totale nel 2023. Molti rapporti sono in ritardo e il numero effettivo di casi è probabilmente molto più alto a causa della sottoreportazione.

Una grave carenza di vaccini sta ostacolando la lotta contro l'infezione intestinale, secondo l'OMS. Dal'inizio del 2023, i paesi hanno richiesto 105 milioni di dosi, ma ne sono state prodotte solo 55 milioni. I conflitti, i disastri naturali e il cambiamento climatico stanno costringendo molte persone a lasciare le loro case, dove spesso incontrano condizioni igieniche insoddisfacenti.

Il vaccino viene prodotto da un'unica azienda, EuBiologicals in Corea del Sud, che ha una capacità di produzione limitata. La produzione è basata su ordini e pagamenti, il che significa che se non c'è abbastanza denaro per l'acquisto, la produzione non avviene, come ha spiegato la specialista dei vaccini Edina Amponsah-Dacosta a marzo sul portale "The Conversation".

Sono stati segnalati più casi di colera nella regione del Mediterraneo Orientale, che rappresentano circa 43.500 dei 307.000 casi totali a livello globale alla fine di luglio. La domanda di vaccini contro il colera ha superato di gran lunga l'offerta, con i paesi che richiedono 105 milioni di dosi ma solo 55 milioni prodotte.

Leggi anche: