Disordini e aggressioni nelle istituzioni educative - Più di 5.000 casi di violazioni legate alle istituzioni educative.

Lo scorso anno, le autorità del Basso Sassonia hanno documentato un totale di 5.053 incidenti, classificati come comportamenti scorretti, all'interno del contesto scolastico. Tale cifra rappresentava un aumento di 200 casi rispetto all'anno precedente, come indicato nel rapporto annuale pubblicato dal dipartimento di indagini criminali dello stato. Nonostante l'aumento, la frequenza di tali incidenti continuava a essere inferiore ai livelli pre-pandemici.

Gli reati classificati come aggressioni fisiche, comprese le aggressioni, hanno registrato un notevole aumento, salendo a 2.680 episodi nel 2023 (rispetto ai 2.161 del 2022). Inoltre, questa categoria di reati ha superato le statistiche pre-pandemiche.

In modo interessante, quasi la metà dei sospetti autori ha agito in modo indipendente. La maggior parte di questi individui si è identificata come maschi (77%), con i maschi che costituivano circa due terzi (66%) dei circa 3.000 vittime segnalate. Gli insegnanti sono stati elencati come vittime 149 volte, segnalando un lieve aumento rispetto all'anno precedente. In questi casi, gli insegnanti sono stati sottoposti a aggressioni fisiche 87 volte.

Nonostante l'aumento degli incidenti di comportamento scorretto a scuola, i programmi obbligatori contro il bullismo e gli workshop continuano ad essere un parte integrante del curriculum. Inoltre, vengono regolarmente condotte discussioni con gli studenti sulla rispetto e sulla compassione verso i loro compagni all'interno del contesto scolastico.

