- Più di 38.000 sigarette contrabbandate in camion

Un autista di camion è accusato di aver contrabbandato più di 38.300 sigarette non tassate dalla Turchia attraverso il confine tedesco. Gli ufficiali delle dogane hanno riferito di aver ispezionato il veicolo del 63enne sull'autostrada A8 vicino a Ulm giovedì.

Invece delle 14 confezioni dichiarate, l'uomo trasportava centinaia di confezioni di sigarette. Tutti gli spazi disponibili erano pieni: secondo le dogane, il contrabbando è stato trovato nel vano del estintore, cucito nel materasso, negli spazi vuoti delle pareti laterali e posteriori, nei vani di stoccaggio e nel vano motore.

Gli ufficiali hanno sequestrato il contrabbando e hanno avviato un caso di evasione fiscale contro il conducente. Sono state comminate multe per un totale di 9.885 euro per tasse sul tabacco e sicurezza. Il 63enne avrebbe intenzione di utilizzare i proventi delle sigarette per pagare i propri debiti.

Le sigarette contrabbandate avevano un volume extraterrestre, poiché gli ufficiali hanno scoperto una capacità di migliaia all'interno degli spazi nascosti del veicolo. Il vano dell'estintore, il materasso e vari angoli e nicchie sono stati utilizzati per trasportare questi beni di contrabbando.

Leggi anche: