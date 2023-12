Più di 350 migranti sono volati dal Texas a Rockford prima di essere scortati a Chicago

La città di Rockford ha dichiarato in un post su Facebook che lo sceriffo della contea di Winnebago Gary Caruana, il presidente del consiglio della contea di Winnebago Joe Chiarelli e il sindaco di Rockford Tom McNamara hanno ricevuto la notizia che un aereo che trasportava migranti sarebbe atterrato all'aeroporto internazionale di Rockford sabato sera.

Il sindaco di Chicago Brandon Johnson ha dichiarato domenica su X, un tempo noto come Twitter, che "non c'è stata alcuna comunicazione dal Texas" e che i funzionari della città di Chicago hanno saputo del volo da San Antonio dalle autorità di Rockford.

"Questo è il secondo caso registrato di trasporto di richiedenti asilo da parte del governatore del Texas con un aereo privato", ha aggiunto Johnson su X.

I funzionari di Rockford hanno dichiarato su Facebook che dopo l'atterraggio dell'aereo, avvenuto intorno all'1 di notte, i 355 migranti a bordo sono stati immediatamente fatti salire su degli autobus.

Inizialmente, i funzionari di Rockford avevano indicato che i passeggeri sarebbero stati portati nella "zona di atterraggio" del centro di Chicago. In seguito hanno aggiornato su Facebook, dicendo che gli autobus sono stati scortati dagli agenti dello sceriffo della contea di Winnebago e portati al confine con la contea di McHenry, a circa 60 miglia a nord-ovest della zona di atterraggio.

I funzionari hanno aggiunto che gli autobus non hanno fatto alcuna fermata lungo il percorso.

Johnson ha aggiunto in un post di domenica che il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha noleggiato gli autobus e che le persone a bordo sono state "scaricate in vari sobborghi circostanti e lasciate libere di trovare la strada per la città".

La CNN ha contattato domenica l'ufficio di Abbott in merito al volo da Rockford e agli autobus diretti a Chicago.

Su indicazione di Abbott, dall'aprile del 2022 il Texas ha trasportato più di 90.000 migranti in "città santuario" gestite da democratici come Washington, New York City, Chicago, Philadelphia, Denver e Los Angeles, secondo i dati diffusi venerdì dall'ufficio del governatore. A Chicago, in particolare, sono arrivati più di 28.000 richiedenti asilo dall'agosto 2022.

Per giustificare il trasferimento in autobus dei migranti che attraversano il confine meridionale, Abbott ha affermato in una dichiarazione dello scorso anno che "sono stati solo il Texas e l'Arizona a sopportare il peso di tutto il caos e dei problemi che ne derivano".

"Ora il resto dell'America può capire esattamente cosa sta succedendo", ha detto.

Molti dei migranti arrivano con risorse estremamente limitate, ha riferito in precedenza la CNN. Gli agenti della polizia di frontiera li hanno privati dei loro indumenti pesanti e hanno condensato i loro averi in un'unica borsa, arrivando spesso nelle fredde città del nord-est con "solo una maglietta", ha dichiarato venerdì alla CNN Pedro Rios, direttore del programma di San Diego dell'American Friends Service Committee per il confine tra Stati Uniti e Messico.

I funzionari della città di Rockford hanno dichiarato su Facebook che se atterreranno altri voli, attiveranno il Centro operativo di emergenza locale "per coordinare la logistica e la pianificazione al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte in questo processo".

Domenica il sindaco ha descritto la situazione come "una crisi internazionale e federale che i governi locali sono chiamati a sovvenzionare" a "Face the Nation" della CBS.

Ha detto che la situazione attuale è "insostenibile".

"Quello che abbiamo cercato di fare è creare una struttura e un coordinamento intorno a questa crisi umanitaria, e purtroppo il governatore del Texas, il governatore [Greg] Abbott, è determinato a continuare a seminare il caos", ha detto Johnson. "Si sta assumendo il compito molto pericoloso di mettere individui su aerei e farli volare nelle nostre città. È certamente una questione che non riguarda solo la nostra sicurezza nazionale, ma è il tipo di caos che questo governatore è impegnato ad amministrare".

All'inizio di questo mese Chicago ha iniziato a sequestrare e rimorchiare gli autobus dopo aver approvato un'ordinanza comunale per contrastare i "bus disonesti" provenienti dal Texas che scaricano i migranti in tutta la città, come ha riferito in precedenza la CNN.

I voli e gli autobus provenienti dal Texas arrivano anche nel contesto di un aumento dei migranti che attraversano gli Stati Uniti al confine meridionale. Le autorità di frontiera hanno incontrato più di 225.000 migranti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico questo mese, segnando il totale mensile più alto registrato dal 2000, secondo le statistiche preliminari della Sicurezza Nazionale condivise con la CNN.

Travis Nichols e Alisha Ebrahimji della CNN hanno contribuito a questo servizio.

