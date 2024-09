Più di 300 morti a causa delle piogge torrenziali in Pakistan

In Pakistan, oltre 320 persone hanno perso la vita dall'inizio della stagione dei monsoni a luglio, secondo l'autorità nazionale per la gestione delle emergenze. Circa metà di queste vittime erano bambini. Inoltre, circa 600 persone sono rimaste ferite e quasi 24.000 case sono state danneggiate.

La vivace metropoli di Karachi è stata recentemente in allerta massima a causa delle piogge torrenziali, che hanno portato a operazioni di soccorso nelle sue regioni meridionali per evacuare le persone dalle città sommerse dall'acqua.

Questo paese dell'Asia meridionale sperimenta solitamente forti piogge durante la stagione dei monsoni, che va da luglio a settembre. Purtroppo, gli eventi meteorologici estremi sono diventati sempre più comuni. Gli esperti attribuiscono questi eventi al cambiamento climatico, che ha devastato il Pakistan nell'estate del 2022, sommergendo circa un terzo del paese e causando la morte di 1.700 persone.

