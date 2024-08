- Più di 30.000 visitatori sono attesi al Highfield Festival

Tre Giorni di Feste, Artisti Preferiti e Relaxazione Sull'Altura del Lago: Il Highfield Festival a Lago Störmthal Vicino a Lipsia

Il Highfield Festival a Lago Störmthal vicino a Lipsia offre tre giorni di festeggiamenti, ascolto degli artisti preferiti e relax sul lago. Secondo gli organizzatori, questo è il più grande festival rock della Sassonia e sta per esaurirsi. "Ci aspettiamo circa 30.000 visitatori e ci sono ancora biglietti disponibili per categorie come i pass multi-giorno o daily pass", ha dichiarato un portavoce dell'agenzia concertistica FKP Scorpio. "Gli ospiti aspettano i loro artisti preferiti e un momento spensierato sul lago".

Dal venerdì (16 agosto) alla domenica (18 agosto), circa 50 artisti dei generi indie-rock, hip-hop e rock si esibiranno, tra cui molti grandi della musica. Alcuni degli artisti di apertura del venerdì includono Peter Fox, Alligatoah e i Donots, seguiti da Rise Against, Cro e Feine Sahne Fischfilet. Il festival si concluderà domenica con le esibizioni di Mando Diao, Marsimoto e Macklemore.

Bagni di Giorno e Musica

Una delle caratteristiche uniche del Highfield è la sua posizione sul lago. "Il festival ha la sua area spiaggia, utilizzata anche per piccoli concerti, beach volley e altre attività", ha sottolineato il portavoce. Ciò consente ai visitatori di fare il bagno nel lago durante il giorno, rilassarsi in spiaggia e godersi la musica sul palco della spiaggia. Un pass per tutti i giorni costa 199 euro e i biglietti daily sono 99 euro.

Molti festivalieri arrivano giovedì e occupano il campeggio. Per coloro che preferiscono un livello di comfort più elevato, è possibile prenotare tende pre-montate o alloggi in un resort. C'è un bus navetta dalla Hauptbahnhof di Lipsia al sito del festival, a 10 euro a persona. Inoltre, viene offerto un servizio di bus navetta gratuito per il vicino Parco Pö

