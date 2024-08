- Più di 3 milioni di turisti sono registrati dal BER durante la stagione delle vacanze.

Nonostante alcuni intoppi iniziali, il traffico delle vacanze estive a BER, l'aeroporto della capitale, è andato liscia come l'olio dal punto di vista di chi è responsabile. Come previsto, circa 3,6 milioni di viaggiatori hanno utilizzato l'aeroporto di Schoenefeld durante il periodo delle vacanze estive di circa sei settimane a Berlino, circa 200.000 in più rispetto all'anno precedente, come dichiarato dall'aeroporto.

"Siamo molto soddisfatti dei progressi e delle procedure durante le vacanze estive", ha dichiarato il CEO dell'aeroporto Aletta von Massenbach. "Sono particolarmente felice che i tempi di ritiro bagagli, soprattutto nelle ore tarde della sera, sono notevolmente migliorati e in gran parte hanno raggiunto i nostri standard".

La maggior parte dei viaggiatori ha aspettato non più di 30 minuti per il loro bagaglio.

Nel 90% di tutti gli arrivi, il ritiro bagagli è iniziato in non più di 30 minuti. In meno dell'1% dei casi, il ritiro bagagli ha richiesto più di un'ora.

Il giorno più trafficato è stato lo scorso venerdì, con circa 84.000 persone che hanno volato via BER. Gli operatori si aspettano un numero simile di viaggiatori anche per questo venerdì. "In totale, stimiamo circa 230.000 passeggeri dal venerdì 30 agosto alla domenica 1 settembre", è stato annunciato.

BER si è preparato per l'afflusso delle vacanze estive con l'impiego di squadre di soccorso, il riconoscimento facciale al check-in e la possibilità di prenotare i controlli di sicurezza. Secondo von Massenbach, questi concetti hanno funzionato. "La collaborazione con tutti i partner del processo è stata eccezionale".

L'inizio del traffico delle vacanze a BER è stato segnato da alcuni problemi, che however non erano esclusivi di Schoenefeld. I problemi globali del computer all'inizio delle vacanze a Berlino in luglio hanno causato disordini diffusi, in particolare nel trasporto aereo.

Ci sono stati problemi in numerosi aeroporti e persino le amministrazioni hanno segnalato difficoltà. L'aeroporto di Berlino ha temporaneamente sospeso le operazioni. Secondo i resoconti dei media, anche il funzionamento delle banche e degli ospedali in altri paesi è stato influenzato. Tuttavia, il traffico aereo a BER è tornato alla normalità il giorno successivo.

Confrontando il traffico delle vacanze estive attuali con gli anni precedenti, BER ha registrato un aumento di circa 200.000 viaggiatori, che rappresenta una parte significativa del numero totale. Nonostante i problemi globali del computer che hanno causato disordini, BER è riuscito a riprendersi rapidamente e a continuare le operazioni senza problemi.

